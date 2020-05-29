Novo mapa de risco do ES pode definir lockdown nos próximos dias

"Neste mês, amadurecemos o que deve acontecer nas cidades quando o risco extremo for adotado, com a possibilidade de lockdown, em que se fecha um conjunto grande de atividades econômicas e sociais, decretando um silêncio nas cidades para que as pessoas fiquem em casa"

Mantendo o posicionamento, Nésio Fernandes reforçou o pedido para que a população siga as medidas de distanciamento social. Se nós não melhorarmos, não vamos romper a cadeia de transmissão. Por isso, é razoável que medidas mais enérgicas sejam tomadas, afirmou.

"Imagina o velório de 600 pessoas. Imagina 600 caixões enfileirados em um campo de futebol. Não são uma simples estatística, são pessoas, são histórias de vida"

De acordo com ele, apenas 44% dos capixabas têm ficado em casa  índice abaixo do considerado ideal pelo Governo do Estado, de 55%. Por causa das viagens tradicionais em época de frio, Reblin também aproveitou para lembrar que ir para as cidades da montanha, se acomodar em sítios ou pousadas, não é uma atitude de isolamento.