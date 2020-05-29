Novo mapa de risco do ES pode definir lockdown nos próximos dias

A próxima atualização do mapa sobre a pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo acontecerá neste sábado (30) e pode trazer cidades classificadas como risco extremo o que resultaria na decretação de lockdown. A possibilidade foi adiantada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, nesta sexta-feira (29). A fala vai no sentido contrário à afirmação feita pelo secretário do governo estadual Thyago Hoffmann, na qual descartou que o Espírito Santo vá adotar o lockdown na próxima semana.
O secretário da Saúde afirmou que o Governo do Estado vai publicar a relação de municípios que deverão tomar um conjunto grande de medidas a partir da próxima semana e, em seguida, e relembrou que a matriz atual, adotada no último domingo (24), prevê o bloqueio total.
"Neste mês, amadurecemos o que deve acontecer nas cidades quando o risco extremo for adotado, com a possibilidade de lockdown, em que se fecha um conjunto grande de atividades econômicas e sociais, decretando um silêncio nas cidades para que as pessoas fiquem em casa"
Para que o fechamento total das cidades não seja necessário, o secretário de saúde afirmou que é preciso diminuir o número de internados e de novos óbitos e casos confirmados. Não adianta abrir mais e mais leitos hospitalares, se a cada semana também aumenta o número de pacientes. Não adianta expandir os leitos para as pessoas morrerem nos hospitais", defendeu. Nesta quinta-feira (28), o secretário do governo estadual Thyago Hoffman havia usado, justamente, a ampliação da capacidade hospitalar obtida nos últimos dias como justificativa para negar o uso de lockdown na próxima semana.
Mantendo o posicionamento, Nésio Fernandes reforçou o pedido para que a população siga as medidas de distanciamento social. Se nós não melhorarmos, não vamos romper a cadeia de transmissão. Por isso, é razoável que medidas mais enérgicas sejam tomadas, afirmou.
ALTO NÚMERO DE MORTES PREOCUPA
Subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin também participou da entrevista e revelou, a fim de complementar a fala do secretário, que a maior preocupação da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) é o alto número de mortes, registradas e previstas.
Enquanto temos condição, temos que diminuir a circulação de pessoas para que não soframos tanto. No início desse mês, tínhamos pouco mais de 100 óbitos. Até o próximo domingo (31), esse número deve chegar próximo de 600, projetou. Atualmente, o Espírito Santo possui 560 óbitos.
"Imagina o velório de 600 pessoas. Imagina 600 caixões enfileirados em um campo de futebol. Não são uma simples estatística, são pessoas, são histórias de vida"
De acordo com ele, apenas 44% dos capixabas têm ficado em casa índice abaixo do considerado ideal pelo Governo do Estado, de 55%. Por causa das viagens tradicionais em época de frio, Reblin também aproveitou para lembrar que ir para as cidades da montanha, se acomodar em sítios ou pousadas, não é uma atitude de isolamento.