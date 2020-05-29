ES tem 41 mortes em investigação pelo novo coronavírus Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Your browser does not support the audio element. ES tem 41 óbitos em investigação e deve encerrar maio com 600 mortes

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (29) , o secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, revelou que o Estado tem 41 óbitos em investigação, e que maio deve encerrar com cerca de 600 mortes.

"O Espírito Santo tem, hoje, 41 mortes em investigação pelo novo coronavírus" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Além da afirmação, Nésio também respondeu questões sobre as dificuldades de realizar os testes da Covid-19 no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que a falta de um insumo em todo o país para a coleta do material, fez com que muitos exames ficassem represados.

"Tivemos, de fato, uma situação de desabastecimento no Brasil de um insumo necessário, para coletar o material de dentro do tubo recebido no Lacen" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde

Ele afirmou que, através do Ministério da Saúde, o material foi encaminhado para o Paraná, e que agora o Estado aguarda informações para liberar os resultados.

"No início da semana que vem, teremos essa informação por parte do laboratório do Paraná. Retornamos ao Lacen, depois da normalização do insumo, com procedimentos emergenciais", completou Nésio.