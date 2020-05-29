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Coronavírus

ES tem 41 óbitos em investigação e deve encerrar maio com 600 mortes

Afirmação foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 17:07

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:07

Cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, Cariacica
ES tem 41 mortes em investigação pelo novo coronavírus Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
ES tem 41 óbitos em investigação e deve encerrar maio com 600 mortes
Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (29), o secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, revelou que o Estado tem 41 óbitos em investigação, e que maio deve encerrar com cerca de 600 mortes.
"O Espírito Santo tem, hoje, 41 mortes em investigação pelo novo coronavírus"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo
Além da afirmação, Nésio também respondeu questões sobre as dificuldades de realizar os testes da Covid-19 no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou que a falta de um insumo em todo o país para a coleta do material, fez com que muitos exames ficassem represados.
"Tivemos, de fato, uma situação de desabastecimento no Brasil de um insumo necessário, para coletar o material de dentro do tubo recebido no Lacen"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde
Ele afirmou que, através do Ministério da Saúde, o material foi encaminhado para o Paraná, e que agora o Estado aguarda informações para liberar os resultados.
"No início da semana que vem, teremos essa informação por parte do laboratório do Paraná. Retornamos ao Lacen, depois da normalização do insumo, com procedimentos emergenciais", completou Nésio.
Agora, segundo o secretário, exames em pacientes internados e em pessoas que morreram pelo novo coronavírus ficam prontos em um prazo de 24 a 36 horas.

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