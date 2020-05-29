Diretora do Hemoes faz apelo por doação de sangue no ES Crédito: Divulgação | Sesa

Your browser does not support the audio element. Bancos de sangue do ES fazem apelo por doações durante a pandemia

As unidades do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) de Vitória, Linhares, São Mateus e Colatina têm registrado, durante a pandemia do novo coronavírus , estoques de todos os tipos de sangue abaixo do limite aceitável. Segundo a diretora do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, o nível apresentado neste momento é crítico e o banco de sangue precisa de doações.

A preocupação com a velocidade na queda do estoque diário é grande. "Nós trabalhamos com uma margem de segurança em nosso estoque. Hoje precisamos de 140 bolsas de sangue tipo O+ e estamos com apenas 10. Essa margem de 140 é um limite para atender a todos os hospitais da rede", afirmou.

A quantidade de pessoas que recebem sangue varia mensalmente, no entanto, de acordo com Murad, existem pessoas com doenças crônicas, que fazem uso dos componentes sanguíneos quase diariamente. "Nossa necessidade de abastecimento nunca para. Não há substituto para o sangue, por isso precisamos que a população colabore com doações regulares para manter os estoques em níveis adequados, disse.

"Quero reforçar que doar sangue é ter a responsabilidade de compartilhar o que temos de mais valioso. Com uma doação é possível salvar quatro vidas, então fazemos um apelo nesse momento, porque as solicitações pelos hemocomponentes não param" Marcela Gonçalves Murad - Diretora do Hemoes

ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA

O atendimento em todas as unidades é realizado por agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomeração, reduzindo a possibilidade de transmissão da Covid-19. Limitamos o número de pessoas dentro das unidades e vale reforçar que quem está com sintomas gripais não deve comparecer para doação. Estamos tomando medidas de higienização, usando equipamentos de proteção individual, para a segurança do doador e do servidor. Pode vir tranquilo, estamos preparados para receber, convidou a diretora.

Pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas.

PARA AGENDAR A DOAÇÃO

Hemocentro de Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe | Telefone: 3636-7920



Unidade de Coleta de Sangue da Serra

Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva) | Telefone: (27) 3218-9429



Hemocentro de Linhares

Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298  Centro | Telefone: (27) 3264-6000



Hemocentro de Colatina

Endereço: R. Cassiano Castelo, 276  Centro | Telefone: (27) 3717-2800

