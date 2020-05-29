Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nível crítico

Bancos de sangue do ES fazem apelo por doações durante a pandemia

'Nós trabalhamos com uma margem de segurança em nosso estoque. Hoje precisamos de 140 bolsas de sangue tipo O+ e estamos com apenas 10', disse Marcela Gonçalves Murad, diretora do Hemoes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:24

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:24

Hemoes faz apelo por doações de sangue no ES durante a pandemia
Diretora do Hemoes faz apelo por doação de sangue no ES Crédito: Divulgação | Sesa
Bancos de sangue do ES fazem apelo por doações durante a pandemia
As unidades do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) de Vitória, Linhares, São Mateus e Colatina têm registrado, durante a pandemia do novo coronavírus, estoques de todos os tipos de sangue abaixo do limite aceitável. Segundo a diretora do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, o nível apresentado neste momento é crítico e o banco de sangue precisa de doações.
A preocupação com a velocidade na queda do estoque diário é grande. "Nós trabalhamos com uma margem de segurança em nosso estoque. Hoje precisamos de 140 bolsas de sangue tipo O+ e estamos com apenas 10. Essa margem de 140 é um limite para atender a todos os hospitais da rede", afirmou.
A quantidade de pessoas que recebem sangue varia mensalmente, no entanto, de acordo com Murad, existem pessoas com doenças crônicas, que fazem uso dos componentes sanguíneos quase diariamente. "Nossa necessidade de abastecimento nunca para. Não há substituto para o sangue, por isso precisamos que a população colabore com doações regulares para manter os estoques em níveis adequados, disse.
"Quero reforçar que doar sangue é ter a responsabilidade de compartilhar o que temos de mais valioso. Com uma doação é possível salvar quatro vidas, então fazemos um apelo nesse momento, porque as solicitações pelos hemocomponentes não param"
Marcela Gonçalves Murad - Diretora do Hemoes

ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA

O atendimento em todas as unidades é realizado por agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomeração, reduzindo a possibilidade de transmissão da Covid-19. Limitamos o número de pessoas dentro das unidades e vale reforçar que quem está com sintomas gripais não deve comparecer para doação. Estamos tomando medidas de higienização, usando equipamentos de proteção individual, para a segurança do doador e do servidor. Pode vir tranquilo, estamos preparados para receber, convidou a diretora.
Pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas.

PARA AGENDAR A DOAÇÃO

  • Hemocentro de Vitória
  • Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe | Telefone: 3636-7920
  • Unidade de Coleta de Sangue da Serra
  • Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva) | Telefone: (27) 3218-9429
  • Hemocentro de Linhares
  • Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298  Centro | Telefone: (27) 3264-6000
  • Hemocentro de Colatina
  • Endereço: R. Cassiano Castelo, 276  Centro | Telefone: (27) 3717-2800
  • Hemocentro de São Mateus
  • Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington | Telefone: (27) 3767-7954

Veja Também

Secretário de Saúde fala sobre combate ao novo coronavírus no ES

Coronavírus: teremos mais 66 dias difíceis no ES, diz infectologista

Vitória contrata empresa para instalar leitos de campanha no PA de São Pedro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados