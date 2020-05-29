Vitória contrata empresa para instalar leitos de campanha no PA de São Pedro

O contrato, de seis meses, vai custar R$ 316,8 mil aos cofres da prefeitura e prevê que a estrutura tenha divisões internas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, piso elevado, cerca de fechamentos e demais adequações necessárias.

No resumo do contrato, assinado no dia 26 de maio, a secretária cita a necessidade de ampliação da rede em tempo rápido. "Esses leitos darão suporte ao fluxo de internação hospitalar, hoje regulado pela Secretaria de Estado da Saúde, garantindo a assistência às pessoas com indicação de internação. Tal serviço dará suporte ao atendimento aos casos classificados como graves que devem ser estabilizados e encaminhados aos serviços de urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de Atenção à Saúde local", afirmou.