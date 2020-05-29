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Atendimento a casos de Covid-19

Vitória contrata empresa para instalar leitos de campanha no PA de São Pedro

O contrato, de seis meses, vai custar R$ 316,8 mil aos cofres da prefeitura e prevê que a estrutura tenha divisões internas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, piso elevado, cerca de fechamentos e demais adequações necessárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 11:46

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 11:46

PA de São Pedro vai receber estrutura de campanha para atender pacientes com coronavírus
PA de São Pedro vai receber estrutura de campanha para atender pacientes com coronavírus Crédito: Divulgação
Prefeitura de Vitória contratou uma empresa que será responsável pela locação de uma estrutura temporária para abrigar leitos de retaguarda para atendimento de pacientes com o novo coronavírus no Pronto Atendimento de São Pedro. A estrutura é semelhante à que vem sendo montada em hospitais de campanha construídos em outros Estados, mas com uma dimensão menor.
O contrato, de seis meses, vai custar R$ 316,8 mil aos cofres da prefeitura e prevê que a estrutura tenha divisões internas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, piso elevado, cerca de fechamentos e demais adequações necessárias.
No início de maio, a Prefeitura de Vitória afirmou que a perspectiva é abrir 20 vagas em uma estrutura similar a hospital de campanha na área do PA de São Pedro. "São leitos de observação para aquelas pessoas que precisarem ficar na unidade por um tempo maior que o habitual de um pronto atendimento. Estamos vendo todas as projeções da evolução da doença, e essa é uma ação preventiva", explicou, na época, a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa.
No resumo do contrato, assinado no dia 26 de maio, a secretária cita a necessidade de ampliação da rede em tempo rápido. "Esses leitos darão suporte ao fluxo de internação hospitalar, hoje regulado pela Secretaria de Estado da Saúde, garantindo a assistência às pessoas com indicação de internação. Tal serviço dará suporte ao atendimento aos casos classificados como graves que devem ser estabilizados e encaminhados aos serviços de urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de Atenção à Saúde local", afirmou.

SERRA

Prefeitura da Serra também prevê a criação de leitos próximos a um PA. Na Serra, serão 30 leitos em uma estrutura que vai ser erguida anexa à UPA de Castelândia numa parceria do Estado com o município. A unidade passará a oferecer atendimento exclusivo a pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19 assim que a implantação do novo espaço estiver concluída, possivelmente ainda em maio. O secretário municipal da Saúde, Alexandre Viana, prefere não se referir à estrutura como hospital de campanha, mas ressalta a importância da ampliação da oferta.

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