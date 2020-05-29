Coronavírus: ES passa dos 13 mil casos confirmados e tem 569 mortes

O Painel Covid-19 também mostra que a taxa de letalidade no Estado está em 4,32%. Até o momento, segundo a Sesa, são 7.351 pacientes curados e foram feitos 45.955 testes no Estado.

O Painel Covid-19 informou também que o bairro com o maior número de infectados é Jardim Camburi, em Vitória, com 332 casos confirmados. A Praia da Costa, em Vila Velha, vem logo em seguida com 298 casos e Itapoã, também em Vila Velha, é o terceiro bairro do ranking com 202 registros.