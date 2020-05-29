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Covid-19

Coronavírus: ES passa dos 13 mil casos confirmados e tem 569 mortes

Última atualização do Painel Covid-19 nesta sexta-feira (29) registra 13.161 casos confirmados no Estado; Serra é a cidade com o maior número de infectados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 20:17

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 20:17

Arte covid-19 para capa do site
Espírito Santo passou dos 13 mil casos confirmados nesta sexta-feira (29) Crédito: Divulgação
O Espírito Santo chegou a 13.161 casos confirmados de coronavírus nesta sexta-feira (29), de acordo com a última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Ainda de acordo com o painel, foram registradas 569 mortes em decorrência da doença.
O Painel Covid-19 também mostra que a taxa de letalidade no Estado está em 4,32%. Até o momento, segundo a Sesa, são 7.351 pacientes curados e foram feitos 45.955 testes no Estado.
Serra lidera o ranking de número de casos de coronavírus. O muncípio registrou 2.415 casos, com uma taxa de mortalidade de 6,13%. Vitória aparece em segundo, com 2.382 registros e uma taxa de mortalidade de 3,78%. Vila Velha é o terceiro município do Estado com o maior número de casos confirmados de coronavírus; são 2.352 casos e a porcentagem de óbitos é de 4%. Já Cariacica possui 1.725 casos e taxa de mortalidade de 5,16%.
O Painel Covid-19 informou também que o bairro com o maior número de infectados é Jardim Camburi, em Vitória, com 332 casos confirmados. A Praia da Costa, em Vila Velha, vem logo em seguida com 298 casos e Itapoã, também em Vila Velha, é o terceiro bairro do ranking com 202 registros.

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