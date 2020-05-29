Shopping em Vila Velha: reabertura Crédito: Divulgação/Shopping Vila Velha

O governo do Espírito Santo vai autorizar a abertura dos shopping centers a partir de segunda-feira (1°). A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (29) pela secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, após nova reunião da Sala de Situação do Estado com representantes do setor. Desde o dia 19 de março os shoppings estão fechados

Your browser does not support the audio element. Shoppings do ES vão poder reabrir a partir de segunda (1°)

Em vídeo divulgado pela assessoria do governo, Lenise explicou que as lojas de shoppings terão funcionamento limitado a seis horas diárias, mas os centros de compras ficarão abertos das 12h às 20h.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira. Das 12h às 18h, poderão abrir as lojas âncoras e megalojas, que são as maiores. Já das 14h às 20h, abrem as lojas satélites.

ALIMENTAÇÃO E CINEMA

Os estabelecimentos de alimentação vão funcionar apenas das 12h às 16h. Após isso, as praças de alimentação serão fechadas para os clientes e os restaurantes poderão ficar abertos apenas atendendo por delivery.

Cinemas, teatros e áreas de eventos e lazer ficarão fechados. De acordo com Lenise, a ideia é que as pessoas só frequentem um shopping apenas para compras e inibir idas para lazer ou passeio e a circulação desnecessária.

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As regras para funcionamento de cada tipo de loja serão publicadas neste sábado (30) em edição extra do Diário Oficial do Estado. Será obrigatório o uso de máscara e haverá limitação na entrada de pessoas tanto no shopping (podendo entrar 1 pessoa por cada 22 metros quadrados de área) quanto dentro das lojas (1 pessoa para cada 10 metros quadrados de loja).

Menores de 12 anos não poderão frequentar os shoppings. Agentes do Estado e dos municípios irão fiscalizar o cumprimento das regras, com possibilidade de aplicação de multas a partir de R$ 4,9 mil para lojistas ou para o shopping em caso de desobediência às regras.

"As lojas de shoppings poderão abrir numa carga horária diária não superior a seis horas, com todo um descritivo de limitação de entrada de clientes, todo o protocolo de segurança e proibição de menores de 12 anos nesses espaços. Todo esse anúncio será publicado amanhã (sábado) em portaria em edição extra do Diário do Estado, com as regras que traduzem como será o funcionamento de lojas âncoras e lojas satélites no horário diferenciado para inibir o fluxo de entrada grande de pessoas e todo o controle nas filas, e como devem funcionar as lojas" Lenise Loureiro - Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos,

Sobre a permissão para abertura dos shoppings se dar no mesmo dia da confirmação de que algumas cidades podem entrar em lockdown em breve, Lenise destacou que o governo observou a movimentação do comércio nas últimas semanas e percebeu que "a interatividade com a abertura das lojas se manteve basicamente a mesma". Ela explicou ainda que é preciso criar condições para que a sociedade conviver com o vírus, sem causar prejuízos ainda mais amargos para algumas atividades econômicas.

"Quando o secretário fala em lockdown e risco extremo, isso é uma possibilidade. E aí teria que ser construído por nós um pacto social que pressupõe medidas de restrição ainda maiores nesse momento. Mas acreditamos que quando os municípios forem assim classificados, temos que ter essas condições definidas. E se for necessário recuar das medidas que temos tomado para não sacrificar tanto os setores, nós faremos e vamos administrando controlando os riscos", disse.

REPRESENTANTES DO SETOR COMEMORAM

O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo ( Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, comemorou a decisão e disse que ela era aguardada desde a semana passada.

"Sabemos que os shoppings são um dos grandes pilares de vendas do comércio na Grande Vitória e louvamos a abertura deles. A população também já estava carente de ter áreas maiores e com conforto que os shoppings proporcionam. Eles foram os primeiros estabelecimentos a serem fechados, já estava na hora da reabertura", avaliou.

Os maiores shoppings do Espírito Santo

O coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e diretor do Shopping Vitória, Raphael Brotto, disse por nota que os estabelecimentos "estão prontos e preparados para a reabertura na segunda-feira, já que adotaram mais de 50 medidas de prevenção e segurança para garantir a proteção à saúde dos clientes, lojistas e colaboradores".