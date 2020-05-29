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Pandemia

Governo do ES mantém escolas e faculdades fechadas até 30 de junho

Decisão prorrogou proibição de funcionamento por mais um mês para unidades de ensino públicas e particulares em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 20:35

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 20:35

Sedu, professor
Sala de aula da rede estadual: escolas seguem fechadas Crédito: Sedu/Divulgação
O governo do Espírito Santo decidiu manter as aulas suspensas em todo o Estado até o dia 30 de junho. A proibição do funcionamento com atividades presenciais de escolas e faculdades por mais um mês foi decidida nesta sexta-feira (29) e será publicada neste sábado (30) no Diário Oficial.
Governo do ES mantém escolas e faculdades fechadas até 30 de junho
De acordo com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, a proibição é válida para os sistemas públicos e privados de ensino infantil, fundamental, médio e superior. 

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Em coletiva de imprensa realizada na noite desta sexta, a secretária explicou que cursos livres, como de idiomas e informática, podem funcionar com restrições.
A medida visa evitar aglomerações e reduzir o contágio do coronavírus no Estado. Na mesma reunião, o governo decidiu permitir a reabertura de shoppings centers a partir de segunda (1°).
A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria do Estado de Educação (Sedu) sobre como vai ficar a situação do ano letivo nas escolas do Estado, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria.

IFES E UFES

A pró-reitora de Ensino do Ifes, Adriana Piontkovsky, informou na última quinta-feira (28) que o Ifes retornou às aulas de forma virtual desde a última segunda-feira (25). As aulas presenciais, porém, permanecem suspensas até o dia 30 de junho.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também confirmou novo adiamento das aulas presenciais, com prazo até o dia 30 de junho.

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