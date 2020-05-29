Sala de aula da rede estadual: escolas seguem fechadas Crédito: Sedu/Divulgação

O governo do Espírito Santo decidiu manter as aulas suspensas em todo o Estado até o dia 30 de junho. A proibição do funcionamento com atividades presenciais de escolas e faculdades por mais um mês foi decidida nesta sexta-feira (29) e será publicada neste sábado (30) no Diário Oficial.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES mantém escolas e faculdades fechadas até 30 de junho

De acordo com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, a proibição é válida para os sistemas públicos e privados de ensino infantil, fundamental, médio e superior.

Em coletiva de imprensa realizada na noite desta sexta, a secretária explicou que cursos livres, como de idiomas e informática, podem funcionar com restrições.

A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria do Estado de Educação (Sedu) sobre como vai ficar a situação do ano letivo nas escolas do Estado, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria.

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