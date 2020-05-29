'Estamos vendo apenas o início da recessão', avaliam economistas

Sem dúvida estamos vendo apenas o início da recessão. Estamos diante de uma pandemia e agora a gente vai ver os efeitos nos números. É possível que os próximos dados apontem resultados ainda piores. A previsão para 2020 é uma queda do PIB de 5% a 7%, então a gente vai passar por um encolhimento.

As empresas vão produzir menos, o que deve acarretar num aumento do desemprego e redução da renda das famílias, deixando o quadro cada vez mais grave. A nossa economia é puxada pelo consumo das famílias, mas, com o cenário previsto, esse consumo deve reduzir, assim como deve reduzir a renda dessas famílias.

Por isso se tornam tão importante as medidas de socorro. O auxílio emergencial de R$ 600 é uma ação louvável  mesmo sendo um valor pequeno , assim como são importantes as medidas que visam a garantir o emprego  como a possibilidade de redução de carga horária e salários, suspensão de contratos e a manutenção da desoneração da folha salarial.

A pergunta que fica é: de onde vai sair o dinheiro para isso? Cito três possibilidades: a primeira é usar parte das reservas cambiais para fazer tais auxílios. O Brasil tem um volume enorme de reservas.

Outra possibilidade é a emissão de dinheiro, já que a inflação está baixa. É uma boa saída para um momento em que os preços estão controlados.

Por fim, pode ser usado o bilionário fundo eleitoral para o pagamento dessas ajudas. No entanto, para que isso aconteça, é necessária grande articulação entre o Executivo e o Legislativo. São três possibilidades internas para estender os benefícios e amenizar, um pouco o recuo da economia. Mas se nada for feito a situação pode ser ainda pior.