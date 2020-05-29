Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lar dos Velhinhos

Após surto de coronavírus, idosos retornam para asilo em São Mateus

Dois idosos e 13 funcionários foram diagnosticados com a doença; todos os moradores foram retirados da instituição e só conseguiram voltar depois de uma desinfecção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 19:58

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:58

Lar dos Velhinhos em São Mateus
Lar dos Velhinhos em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus
Os idosos que moram no Lar do Velhinhos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, voltaram para o local nesta sexta-feira (29). Na última semana, o local foi atingido por um surto de coronavírus, dois idosos e 13 funcionários foram diagnosticados com a doença. Com isso, todos os moradores foram retirados da instituição e só conseguiram voltar depois de uma desinfecção.
De acordo com a Prefeitura de São Mateus, equipes do Executivo passaram a semana higienizando o prédio, podando árvores e fazendo a limpeza geral do prédio.
Nesta sexta-feira (29), as equipes das secretarias de Saúde e de Assistência Social fizeram a transferência dos idosos que tiveram que ser removidos temporariamente para uma pousada em Guriri, no litoral do município.

Veja Também

Hospitais do ES vão ter mais 300 leitos para pacientes de Covid-19 em junho

Coronavírus infecta 36 idosos em lares de acolhimento de 6 cidades do ES

Ainda segundo o Executivo, os idosos que testaram positivo para coronavírus, e que foram internados no Hospital Estadual Roberto Silvares, já receberam alta médica.
Os 13 funcionários que testaram positivo para coronavírus não apresentaram sintomas graves da doença. Apesar disso, eles estão mantendo isolamento, assim como os demais funcionários e colaboradores que tiveram teste negativo. O Lar dos Velhinhos funcionará com servidores do município até que os funcionários da instituição possam retornar ao trabalho

Veja Também

Shoppings do ES vão poder reabrir a partir de segunda (1°)

MPF recomenda lockdown para municípios da Região Sul do ES

Com Covid-19, secretária de Saúde de Colatina faz vídeo e alerta população

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados