Após surto de coronavírus, idosos retornam para asilo em São Mateus

Os idosos que moram no Lar do Velhinhos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, voltaram para o local nesta sexta-feira (29). Na última semana, o local foi atingido por um surto de coronavírus, dois idosos e 13 funcionários foram diagnosticados com a doença. Com isso, todos os moradores foram retirados da instituição e só conseguiram voltar depois de uma desinfecção.
De acordo com a Prefeitura de São Mateus, equipes do Executivo passaram a semana higienizando o prédio, podando árvores e fazendo a limpeza geral do prédio.
Nesta sexta-feira (29), as equipes das secretarias de Saúde e de Assistência Social fizeram a transferência dos idosos que tiveram que ser removidos temporariamente para uma pousada em Guriri, no litoral do município.
Ainda segundo o Executivo, os idosos que testaram positivo para coronavírus, e que foram internados no Hospital Estadual Roberto Silvares, já receberam alta médica.
Os 13 funcionários que testaram positivo para coronavírus não apresentaram sintomas graves da doença. Apesar disso, eles estão mantendo isolamento, assim como os demais funcionários e colaboradores que tiveram teste negativo. O Lar dos Velhinhos funcionará com servidores do município até que os funcionários da instituição possam retornar ao trabalho