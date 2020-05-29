Após surto de coronavírus, idosos retornam para asilo em São Mateus

Lar dos Velhinhos em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus

De acordo com a Prefeitura de São Mateus, equipes do Executivo passaram a semana higienizando o prédio, podando árvores e fazendo a limpeza geral do prédio.

Nesta sexta-feira (29), as equipes das secretarias de Saúde e de Assistência Social fizeram a transferência dos idosos que tiveram que ser removidos temporariamente para uma pousada em Guriri, no litoral do município.

Ainda segundo o Executivo, os idosos que testaram positivo para coronavírus, e que foram internados no Hospital Estadual Roberto Silvares, já receberam alta médica.