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Your browser does not support the audio element. Com Covid-19, secretária de Saúde de Colatina faz vídeo e alerta população

A secretária municipal de Saúde de Colatina, Kamila Sales Roldi, teve a sua contaminação pelo novo coronavírus confirmada na noite desta quinta-feira (28) . Segundo a secretária, ela está em isolamento domiciliar e apresenta sintomas leves da doença. Em um vídeo, gravado nesta sexta-feira (29), ela falou sobre a sua situação e pediu que as pessoas reforcem as medidas de prevenção ao vírus.

De acordo com Kamila, ela começou a apresentar os sintomas da doença na última terça-feira (26), imediatamente ela deixou o trabalho e começou a cumprir o isolamento em casa.

Comecei apresentando sintomas leves, tive coriza, dor de cabeça e estava bastante cansada, senti que tinha algo além do meu normal. Então me isolei imediatamente. Mais tarde comecei a sentir alteração no paladar e no olfato e uma leve febre, procurei imediatamente um hospital da cidade e fiz os exames, que deram positivo nesta quinta-feira, explicou a secretária

A secretária relatou ainda que no seu caso os cuidados precisam ser redobrados, já que ela é considerada uma paciente do grupo de risco por ter passado por uma cirurgia bariátrica no passado. Outra preocupação de Kamilla é ter contaminado alguém do seu convívio enquanto não apresentava nenhum sintoma da Covid-19.

Eu sou como vocês, preocupada em ter contaminado as pessoas enquanto eu estava assintomática, a gente tem trabalhado muito durante esses dias, explicou Kamila, que afirmou que mesmo em isolamento segue no comando da secretaria. A Prefeitura de Colatina não relatou se algum servidor da pasta também testou positivo para a doença.

A secretária finalizou o vídeo pedindo que a população reforce as medidas de prevenção ao novo coronavírus.Ampliem os cuidados, lavem as mãos e usem máscaras. É importante que se resguardem e protejam os grupos de riscos, finalizou.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina contabiliza 281 casos confirmados de pacientes com a Covid-19. O município é o que soma mais casos do novo coronavírus no interior do Estado, e o quinto no Espírito Santo.