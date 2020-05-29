Secretária da Saúde de Colatina testa positivo para Covid-19

Kamila Sales Roldi Crédito: Reprodução/ Secretaria Municipal de Saúde de Colatina

A secretária da Saúde de Colatina, Kamila Sales Roldi, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira (28). De acordo com a prefeitura, a profissional está em isolamento domiciliar e apresenta sintomas leves da doença.

"Incansável e atuando na linha de frente na luta diária pela prevenção e combate ao coronavírus, a secretária, ao sentir os primeiros sintomas, se afastou do trabalho e manteve o isolamento aguardando o resultado do exame que foi oficializado na noite desta quinta-feira", destacou a prefeitura.

A prefeitura informou que a secretária irá continuar em isolamento domiciliar, sendo monitorada e seguindo todas as recomendações médicas.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina contabiliza 265 casos confirmados de pacientes com a Covid-19. O município é o que soma mais casos do novo coronavírus no interior do Estado, e o quinto no Espírito Santo.