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Pandemia no ES

Secretária da Saúde de Colatina testa positivo para Covid-19

Kamila Sales Roldi está em isolamento domiciliar; A informação foi confirmada por ela nesta quinta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 22:15

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 22:15

Kamila Sales Roldi, secretária municipal de saúde de Colatina
Kamila Sales Roldi Crédito: Reprodução/ Secretaria Municipal de Saúde de Colatina
A secretária da Saúde de Colatina, Kamila Sales Roldi, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira (28). De acordo com a prefeitura, a profissional está em isolamento domiciliar e apresenta sintomas leves da doença. 
"Incansável e atuando na linha de frente na luta diária pela prevenção e combate ao coronavírus, a secretária, ao sentir os primeiros sintomas, se afastou do trabalho e manteve o isolamento aguardando o resultado do exame que foi oficializado na noite desta quinta-feira", destacou a prefeitura. 
A prefeitura informou que a secretária irá continuar em isolamento domiciliar, sendo monitorada e seguindo todas as recomendações médicas.

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CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina contabiliza 265 casos confirmados de pacientes com a Covid-19.  O município é o que soma mais casos do novo coronavírus no interior do Estado, e o quinto no Espírito Santo.  
Em Colatina, três pessoas morreram por conta do novo coronavírus. Outros 94 pacientes são considerados curados. 

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