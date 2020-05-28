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Coronavírus

Com Covid-19, Casagrande agradece mensagens e orações para ele e para a esposa

Na terça-feira, a primeira-dama do ES foi internada em um hospital particular de Vitória. A mãe do governador também foi hospitalizada, no dia seguinte, com sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:18

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:18

Renato Casagrande em uma videoconferência em sala da residência oficial, da Praia da Costa, onde ele se recupera da doença Crédito: Reprodução/Instagram
Com Covid-19, Casagrande agradece mensagens e orações para ele e para a esposa
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), agradeceu, nas redes sociais, as mensagens de apoio e as orações para a recuperação dele e da esposa, Maria Virgínia Casagrande, que estão com o novo coronavírus. Em uma publicação feita na manhã desta quinta-feira (28), ele divulgou o vídeo que recebeu de uma criança, que conta estar orando pela saúde dele e da primeira-dama.
Maria Virgínia foi internada na última terça-feira (26) no hospital Cias, da Unimed, em Vitória. Além dela, a mãe do governador, dona Anna Venturim Casagrande, também precisou ser hospitalizada, na quarta-feira (27), no mesmo hospital, apresentando sintomas da Covid-19.
As informações sobre as internações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta com diversas fontes, de dentro do Palácio Anchieta e externas. Questionado, a assessoria de Casagrande afirmou que "o governador e a primeira-dama seguem estáveis e em isolamento".
Dona Virgínia deu entrada no hospital pelo pronto-socorro na terça-feira. Já o atendimento de dona Anna ocorreu às 13h54 desta quarta, também pela emergência. As duas estão bem e estáveis, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem.
Data: 19/12/2018 - ES - Vitória - Renato Casagrande é diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) como governador do ES. Na foto, ele e a esposa Maria Virgínia na chegada ao TRE - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Renato Casagrande e a esposa Maria Virgínia, em 2019, durante a posse do governador Crédito: Carlos Alberto Silva
O próprio governador também está enfrentando a doença e cumpre medida de isolamento social na residência oficial da Praia da Costa. Na manhã da última segunda-feira (25), Casagrande anunciou que ele e a primeira-dama haviam contraído o coronavírus, após terem testado positivo para a Covid-19, em exames realizados pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen).
Dona Virgínia foi internada, na semana passada, após sofrer um pequeno AVC, e começou a sentir os sintomas depois de ter alta médica.
Apresentando sintomas leves, o governador passa bem e segue fora de risco de internação. Até o momento, ele não transferiu o cargo para a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), e segue realizando as atividades de governo e reuniões por videoconferência.
A reportagem de A Gazeta apurou que, apesar da internação hospitalar, o quadro da primeira-dama não é considerado grave.
Quanto à mãe do governador, embora ainda não haja confirmação clínica da doença, a consternação da família é grande, por conta de sua idade avançada. Mãe de sete filhos, dona Annita, como é chamada por todos os amigos e familiares, tem 87 anos e pertence a um dos grupos de risco da Covid-19.

ASSESSOR DO GOVERNADOR TAMBÉM ESTÁ COM CORONAVÍRUS

Nesta quarta-feira, também foi confirmado o contágio de Adriano Zucolotto pelo novo coronavírus. Assessor direto de Casagrande, ele é conhecido no meio político como o "faz-tudo" do governador e sempre é visto ao lado do chefe. Ambos são muito próximos.

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