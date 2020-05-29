Primeira-dama do ES usa máscara de oxigênio, mas estado não é grave

Governador Renato Casagrande e primeira-dama Maria Virgínia Casagrande no dia da posse dele no cargo, em janeiro de 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta apurou que ela está usando máscara de oxigênio para ajudar na respiração. A esposa do governador não precisou ser entubada e, de acordo com fontes, não está em estado grave, segue estável. A primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, segue internada após contrair o novo coronavírus . Maria Virgínia deu entrada no Hospital Unimed, em Vitória, na terça-feira (26).apurou que ela está usando máscara de oxigênio para ajudar na respiração. A esposa do governador não precisou ser entubada e, de acordo com fontes, não está em estado grave, segue estável.

Em nota, a Rede Meridional, que administra a unidade, afirmou que trabalha com protocolos estritos. Os pacientes com suspeita de coronavírus chegam por uma entrada diferenciada e são atendidos isoladamente. A rede também ressaltou que estamos em período de contaminação comunitária no Estado, portanto não é possível identificar onde o paciente contraiu a doença.

MÃE DO GOVERNADOR

Além da primeira-dama, a mãe de Casagrande, Anna Venturim Casagrande, também está internada no Hospital Unimed com sintomas de Covid-19. Não houve, no entanto, confirmação se dona Anita, como é chamada por pessoas próximas, fez o teste para o diagnóstico. De acordo com fontes, até o início da noite desta quinta, ela também não estava em estado grave.

GOVERNADOR TEM SINTOMAS LEVES, DIZ SECRETÁRIO

Por meio da assessoria de imprensa, o governo do Estado informou apenas que "o governador e a primeira-dama seguem estáveis e em isolamento".

Questionado sobre o estado de saúde de Casagrande e da primeira-dama, o secretário de Governo, Tyago Hoffmann, destacou que o socialista está bem, apresentando apenas sintomas leves.