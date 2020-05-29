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Coronavírus

Primeira-dama do ES usa máscara de oxigênio, mas estado não é grave

Com quadro estável, a esposa do governador Renato Casagrande permanece internada após testar positivo para Covid-19. A mãe do governador também foi hospitalizada com suspeita da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 21:49

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 21:49

Data: 01/01/2019 - ES - Vitória - Posse do governador do ES - Renato Casagrande recebe a faixa de governador no Palácio Anchieta. Ao lado, a esposa Virginia Casagrande - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Governador Renato Casagrande e primeira-dama Maria Virgínia Casagrande no dia da posse dele no cargo, em janeiro de 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
A primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, segue internada após contrair o novo coronavírus. Maria Virgínia deu entrada no Hospital Unimed, em Vitória, na terça-feira (26).  A Gazeta apurou que ela está usando máscara de oxigênio para ajudar na respiração. A esposa do governador não precisou ser entubada e, de acordo com fontes, não está em estado grave, segue estável.
Maria Virgínia começou a sentir os sintomas da Covid-19 após ser internada no Hospital Meridional, em Cariacica, para tratar de um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) que, de acordo com a médica Margareth Dalcomo, pode ter relação com o coronavírus.
O governador Renato Casagrande (PSB) também contraiu a doença e, em sua primeira agenda pública desde o diagnóstico, afirmou que a contaminação pode ter ocorrido no hospital em que a primeira-dama esteve internada devido ao AVC.
Em nota, a Rede Meridional, que administra a unidade, afirmou que trabalha com protocolos estritos. Os pacientes com suspeita de coronavírus chegam por uma entrada diferenciada e são atendidos isoladamente. A rede também ressaltou que estamos em período de contaminação comunitária no Estado, portanto não é possível identificar onde o paciente contraiu a doença.

MÃE DO GOVERNADOR

Além da primeira-dama, a mãe de Casagrande, Anna Venturim Casagrande, também está internada no Hospital Unimed com sintomas de Covid-19. Não houve, no entanto, confirmação se dona Anita, como é chamada por pessoas próximas, fez o teste para o diagnóstico. De acordo com fontes, até o início da noite desta quinta, ela também não estava em estado grave.
Três assessores do governador, que tiveram contato direto com ele, estão isolados. Um deles, o assessor de gabinete Adriano Zucolotto Martins, testou positivo para o Covid-19, e os outros dois não apresentaram sintomas.

GOVERNADOR TEM SINTOMAS LEVES, DIZ SECRETÁRIO

Por meio da assessoria de imprensa, o governo do Estado informou apenas que "o governador e a primeira-dama seguem estáveis e em isolamento".
Questionado sobre o estado de saúde de Casagrande e da primeira-dama, o secretário de Governo, Tyago Hoffmann, destacou que o socialista está bem, apresentando apenas sintomas leves.
Falei com ele várias vezes ao longo do dia. Reduziu sua carga de trabalho para descansar, mas continua trabalhando de casa, respeitando o isolamento e seguindo as recomendações médicas. Quanto à primeira-dama e a mãe, o governador está tratando tudo de maneira muito reservada, inclusive com a equipe de governo.

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