Primeira-dama do ES usa máscara de oxigênio, mas estado não é grave

A primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, segue internada após contrair o novo coronavírus. Maria Virgínia deu entrada no Hospital Unimed, em Vitória, na terça-feira (26). A Gazeta apurou que ela está usando máscara de oxigênio para ajudar na respiração. A esposa do governador não precisou ser entubada e, de acordo com fontes, não está em estado grave, segue estável.
Maria Virgínia começou a sentir os sintomas da Covid-19 após ser internada no Hospital Meridional, em Cariacica, para tratar de um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) que, de acordo com a médica Margareth Dalcomo, pode ter relação com o coronavírus.
O governador Renato Casagrande (PSB) também contraiu a doença e, em sua primeira agenda pública desde o diagnóstico, afirmou que a contaminação pode ter ocorrido no hospital em que a primeira-dama esteve internada devido ao AVC.
Em nota, a Rede Meridional, que administra a unidade, afirmou que trabalha com protocolos estritos. Os pacientes com suspeita de coronavírus chegam por uma entrada diferenciada e são atendidos isoladamente. A rede também ressaltou que estamos em período de contaminação comunitária no Estado, portanto não é possível identificar onde o paciente contraiu a doença.
MÃE DO GOVERNADOR
Além da primeira-dama, a mãe de Casagrande, Anna Venturim Casagrande, também está internada no Hospital Unimed com sintomas de Covid-19. Não houve, no entanto, confirmação se dona Anita, como é chamada por pessoas próximas, fez o teste para o diagnóstico. De acordo com fontes, até o início da noite desta quinta, ela também não estava em estado grave.
Três assessores do governador, que tiveram contato direto com ele, estão isolados. Um deles, o assessor de gabinete Adriano Zucolotto Martins, testou positivo para o Covid-19, e os outros dois não apresentaram sintomas.
GOVERNADOR TEM SINTOMAS LEVES, DIZ SECRETÁRIO
Por meio da assessoria de imprensa, o governo do Estado informou apenas que "o governador e a primeira-dama seguem estáveis e em isolamento".
Questionado sobre o estado de saúde de Casagrande e da primeira-dama, o secretário de Governo, Tyago Hoffmann, destacou que o socialista está bem, apresentando apenas sintomas leves.
Falei com ele várias vezes ao longo do dia. Reduziu sua carga de trabalho para descansar, mas continua trabalhando de casa, respeitando o isolamento e seguindo as recomendações médicas. Quanto à primeira-dama e a mãe, o governador está tratando tudo de maneira muito reservada, inclusive com a equipe de governo.