Coronavírus: Ufes mantém suspensão de aulas presenciais até 30 de junho

Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo Crédito: Divulgação

O Conselho Universitário da Ufes decidiu prorrogar a suspensão das aulas presenciais nos campi da universidade até pelo menos o dia 30 de junho.

A prorrogação foi tomada na tarde desta quinta-feira (28). O reitor da universidade, Paulo Sérgio Vargas, afirmou em uma rede social que não é possível ainda prever uma data de retorno das aulas.

A decisão anterior, assinada ad referendum pelo reitor Paulo Vargas em abril, havia prorrogado o prazo para reorganização das atividades administrativas e acadêmicas, com suspensão das atividades presenciais, até o dia 30 de maio de 2020.

Outra definição do conselho foi que, quando houver a possibilidade de retorno das atividades presenciais, a comunidade acade?mica sera? avisada com uma antecede?ncia de 15 dias.

Presidido pelo reitor, o Conselho Universitário é o órgão superior deliberativo e consultivo da Ufes. Ele é composto por pró-reitores, diretores de centros e representantes dos alunos, dos professores e dos técnicos da universidade.

UFES DISCUTE RETORNO GRADUAL

Em um plano de biossegurança desenvolvido por vários especialistas da Ufes, representantes da instituição preveem que o retorno das atividades hoje suspensas, como aulas, deverá ser escalonado , ou seja, de forma gradual, partindo de 40% até, no máximo, 80% de sua capacidade. O texto diz, porém, que ainda não é possível definir uma data para que isso comece a acontecer na universidade.

O retorno total das atividades não é indicado pelo grupo, que cita a possibilidade de novas ondas da Covid-19 e diz que autoridades sanitárias recomendam que seja estruturado um novo modo de organização das atividades sociais e de trabalho até que uma vacina seja produzida.

LUTO