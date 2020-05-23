Coronavírus infecta 36 idosos em lares de acolhimento de 6 cidades do ES

Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19 Crédito: Pixabay

As instituições estão localizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, São Mateus, Aracruz e Alfredo Chaves. Do total de infectados, foram registrados 12 óbitos, nos municípios de Vitória (7), Vila Velha (3), Aracruz (1) e Alfredo Chaves (1). Já o total de funcionários contaminados nas instituições chega a 46, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus, Aracruz e Marataízes.

Além do acompanhamento, o MPES informou que adotou providências visando a resguardar a saúde dos residentes, funcionários e familiares, nos municípios onde os casos foram confirmados.

O levantamento realizado pelo MPES indicou contaminação pelo novo coronavírus entre os idosos residentes em instituições nos seguintes municípios:

Vitória - 20



Vila Velha - 11



Serra - 3



Alfredo Chaves - 2



Aracruz - 1



São Mateus - 2



Casos de contaminação pelo novo coronavírus entre os funcionários:

Vila Velha - 14



Vitória - 9



Serra - 6



Viana - 1



Aracruz - 1



Cariacica- 1



Marataízes - 1



São Mateus - 13



PERIODICIDADE

De acordo com o MPES, as fiscalizações são realizadas duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, por meio de um formulário eletrônico desenvolvido pelo órgão e enviado às instituições. O objetivo é garantir a adoção de todas as medidas estabelecidas de prevenção e controle da Covid-19 e, ainda, garantir a oferta da assistência à saúde da pessoa idosa residente em instituições.