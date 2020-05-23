Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apuração

Coronavírus infecta 36 idosos em lares de acolhimento de 6 cidades do ES

Relatório do Ministério Público do Estado afirma que o total de funcionários contaminados nas instituições chega a 46 nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus, Aracruz e Marataízes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 12:40

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 12:40

Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19
Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19 Crédito: Pixabay
Um relatório apresentado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) indica que 39 idosos foram contaminados pela Covid-19 em instituições de acolhimento de idosos de seis municípios capixabas. O documento tem como base fiscalização realizada duas vezes por semana em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) do Estado.
As instituições estão localizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, São Mateus, Aracruz e Alfredo Chaves. Do total de infectados, foram registrados 12 óbitos, nos municípios de Vitória (7), Vila Velha (3), Aracruz (1) e Alfredo Chaves (1). Já o total de funcionários contaminados nas instituições chega a 46, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus, Aracruz e Marataízes.
Além do acompanhamento, o MPES informou que adotou providências visando a resguardar a saúde dos residentes, funcionários e familiares, nos municípios onde os casos foram confirmados.
O levantamento realizado pelo MPES indicou contaminação pelo novo coronavírus entre os idosos residentes em instituições nos seguintes municípios:
  • Vitória - 20
  • Vila Velha - 11
  • Serra - 3
  • Alfredo Chaves - 2
  • Aracruz - 1
  • São Mateus - 2
Casos de contaminação pelo novo coronavírus entre os funcionários:
  • Vila Velha - 14
  • Vitória - 9
  • Serra - 6
  • Viana - 1
  • Aracruz - 1
  • Cariacica- 1
  • Marataízes - 1
  • São Mateus - 13

PERIODICIDADE

De acordo com o MPES, as fiscalizações são realizadas duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, por meio de um formulário eletrônico desenvolvido pelo órgão e enviado às instituições. O objetivo é garantir a adoção de todas as medidas estabelecidas de prevenção e controle da Covid-19 e, ainda, garantir a oferta da assistência à saúde da pessoa idosa residente em instituições.
Ainda segundo o Ministério Público, o acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus permite a notificação ao gestor estadual e municipal, que têm a responsabilidade de execução de políticas públicas. O acompanhamento semanal permite apurar as responsabilidades dos dirigentes das instituições prestadoras do atendimento. Caso comprovada a prática de ato praticado em detrimento do idoso, os dirigentes deverão responder inclusive judicialmente.
Acionada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não confirmou os números relatados pelo MPES.

Veja Também

Matriz de Risco do ES: MPF recomenda inclusão da taxa de transmissão

Painel da Sesa agora mostra primeiro caso de Covid-19 no ES antes do carnaval

Coronavírus: Barra de São Francisco decreta estado de calamidade pública

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados