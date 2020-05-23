Coronavírus infecta 36 idosos em lares de acolhimento de 6 cidades do ES

Um relatório apresentado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) indica que 39 idosos foram contaminados pela Covid-19 em instituições de acolhimento de idosos de seis municípios capixabas. O documento tem como base fiscalização realizada duas vezes por semana em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) do Estado.
As instituições estão localizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, São Mateus, Aracruz e Alfredo Chaves. Do total de infectados, foram registrados 12 óbitos, nos municípios de Vitória (7), Vila Velha (3), Aracruz (1) e Alfredo Chaves (1). Já o total de funcionários contaminados nas instituições chega a 46, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus, Aracruz e Marataízes.
Além do acompanhamento, o MPES informou que adotou providências visando a resguardar a saúde dos residentes, funcionários e familiares, nos municípios onde os casos foram confirmados.
O levantamento realizado pelo MPES indicou contaminação pelo novo coronavírus entre os idosos residentes em instituições nos seguintes municípios:
- Vitória - 20
- Vila Velha - 11
- Serra - 3
- Alfredo Chaves - 2
- Aracruz - 1
- São Mateus - 2
Casos de contaminação pelo novo coronavírus entre os funcionários:
- Vila Velha - 14
- Vitória - 9
- Serra - 6
- Viana - 1
- Aracruz - 1
- Cariacica- 1
- Marataízes - 1
- São Mateus - 13
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De acordo com o MPES, as fiscalizações são realizadas duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, por meio de um formulário eletrônico desenvolvido pelo órgão e enviado às instituições. O objetivo é garantir a adoção de todas as medidas estabelecidas de prevenção e controle da Covid-19 e, ainda, garantir a oferta da assistência à saúde da pessoa idosa residente em instituições.
Ainda segundo o Ministério Público, o acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus permite a notificação ao gestor estadual e municipal, que têm a responsabilidade de execução de políticas públicas. O acompanhamento semanal permite apurar as responsabilidades dos dirigentes das instituições prestadoras do atendimento. Caso comprovada a prática de ato praticado em detrimento do idoso, os dirigentes deverão responder inclusive judicialmente.
Acionada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não confirmou os números relatados pelo MPES.