Coronavírus: Barra de São Francisco decreta estado de calamidade pública

O prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim (Podemos), decretou estado de calamidade pública no município do Noroeste do Espírito Santo. A decisão foi publicada e entrou em vigor nesta quinta-feira (21). A medida foi justificada pela pandemia do novo coronavírus, e pela queda nas receitas do município.
"O decreto foi motivado pelas quedas nas receitas e, consequentemente, pela preocupação em ser possível o alcance das metas fiscais. Os efeitos práticos estão relacionados à atipicidade orçamentária em decorrência da pandemia", explicou o prefeito.
De acordo com o Executivo, esse decreto terá efeitos até 31 de dezembro de 2020.
CORONAVÍRUS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO
De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura na noite desta sexta-feira (22), Barra de São Francisco contabiliza 70 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 21 pacientes são considerados curados da doença. Um óbito foi registrado.