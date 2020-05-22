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Coronavírus no ES

Coronavírus: Barra de São Francisco decreta estado de calamidade pública

A medida foi justificada pela pandemia do novo coronavírus, destacando avanço dos casos no município nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 20:19

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 20:19

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
O prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim (Podemos), decretou estado de calamidade pública no município do Noroeste do Espírito Santo. A decisão foi publicada e entrou em vigor nesta quinta-feira (21). A medida foi justificada pela pandemia do novo coronavírus,  e pela queda nas receitas do município. 
"O decreto foi motivado pelas quedas nas receitas e, consequentemente, pela preocupação em ser possível o alcance das metas fiscais. Os efeitos práticos estão relacionados à atipicidade orçamentária em decorrência da pandemia", explicou o prefeito. 
De acordo com o Executivo, esse decreto terá efeitos até 31 de dezembro de 2020.

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De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura na noite desta sexta-feira (22), Barra de São Francisco contabiliza 70 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 21 pacientes são considerados curados da doença. Um óbito foi registrado.

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