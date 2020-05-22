Coronavírus: Barra de São Francisco decreta estado de calamidade pública

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

O prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim (Podemos), decretou estado de calamidade pública no município do Noroeste do Espírito Santo. A decisão foi publicada e entrou em vigor nesta quinta-feira (21). A medida foi justificada pela pandemia do novo coronavírus, e pela queda nas receitas do município.

"O decreto foi motivado pelas quedas nas receitas e, consequentemente, pela preocupação em ser possível o alcance das metas fiscais. Os efeitos práticos estão relacionados à atipicidade orçamentária em decorrência da pandemia", explicou o prefeito.

De acordo com o Executivo, esse decreto terá efeitos até 31 de dezembro de 2020.

CORONAVÍRUS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO