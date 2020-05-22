Recorde: ES registra 34 mortes por Covid-19 em 24 horas. Já são 397 no total

O Espírito Santo atingiu a marca de 397 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (22). Sendo que as 34 registradas nas últimas 24 horas estabelecem o novo recorde de óbitos no Estado no período. As informações foram atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Além do número de mortes, a publicação também notificou que a quantidade de casos superou a barreira dos 9 mil. Agora são 9.520 pacientes infectados, sendo 642 nas últimas 24 horas.
Se há algo positivo que possa ser extraído dos números é a quantidade de pacientes curados. Um total de 4.430 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,17%. Até o momento, 34.509 já foram realizados testes da doença em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 1.810 registros da doença, seguido por Serra (1.777), Vitória (1748) e Cariacica (1.322). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 239 pessoas infectadas.
Previna-se
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.