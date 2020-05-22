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Pandemia

Recorde: ES registra 34 mortes por Covid-19 em 24 horas. Já são 397 no total

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Estado também superou a barreira dos 9 mil casos. Agora são 9.520 pacientes infectados pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 16:37

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 16:37

Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento
Pacientes  com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento, em Marataízes Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
Espírito Santo atingiu a marca de 397 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (22). Sendo que as 34 registradas nas últimas 24 horas estabelecem o novo recorde de óbitos no Estado no período. As informações foram atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Além do número de mortes, a publicação também notificou que a quantidade de casos superou a barreira dos 9 mil. Agora são 9.520 pacientes infectados, sendo 642 nas últimas 24 horas. 
Se há algo positivo que possa ser extraído dos números é a quantidade de pacientes curados. Um total de 4.430 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,17%. Até o momento, 34.509 já foram realizados testes da doença em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 1.810 registros da doença, seguido por Serra (1.777),  Vitória (1748) e Cariacica (1.322). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 239 pessoas infectadas.

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Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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