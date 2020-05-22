Coronavírus: hidratação pode evitar doenças no período da pandemia

Mulher bebendo água Crédito: shutterstock

O uso de máscaras tornou-se uma recomendação necessária e indispensável para o enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). No entanto, com o uso diário, as pessoas tendem a consumir menos líquido, por causa da necessidade de retirar o item do rosto e manter alguns cuidados essenciais para evitar a contaminação do acessório.

A fonoaudióloga do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), unidade gerenciada pela Pró-Saúde em Vitória, Fabíola Gumiero Dan, alerta que a falta de água no organismo pode levar a infecções, como a de garganta, por exemplo. Quando estamos de máscara a tendência é de ingerir menor quantidade de água durante o dia e, com isso, deixar a mucosa da cavidade oral ressecada, sendo mais propício a tosse, inflamações de garganta e até mesmo o acúmulo de secreção, explicou.

Segundo a especialista, o ideal é criar uma rotina e ingerir líquido a cada uma hora. As práticas de prevenção não podem ser descartadas, mas é fundamental hidratar as vias aéreas pelo menos três vezes ao dia e, se possível, usar soro fisiológico nas narinas. Essa prática proporciona bem-estar e diminuição do ressecamento que a própria máscara causa, ressaltou. A ingestão da quantidade ideal de líquidos também é importante para evitar outras infecções, como a urinária, por exemplo.

O infectologista do HEUE, Frederico Toé, comentou sobre a importância da água no organismo e que a falta dela pode provocar sintomas em curto prazo.

A ausência de água no organismo pode causar dor de cabeça, fraqueza e até tontura, em curto prazo. Outros fatores como prisão de ventre, infecção urinária, ressecamento de pele e desidratação também podem ser manifestados, afirmou o infectologista.

Frederico Toé também deu algumas dicas para que as pessoas criem o hábito de ingerir mais água. O ideal é colocar toques no celular ou até mesmo utilizar lembretes próximos à mesa do trabalho.