MEC prorroga inscrições para o Enem 2020

Já foram registradas mais de 5 milhões de inscrições no Enem 2020. Até as 12h desta sexta-feira (22), 5.151.868 pessoas já estavam inscritas, sendo 5.050.768 na versão impressa e 101.100 na digital. Como já anunciado anteriormente pelo MEC e Inep, será feita uma enquete com os participantes inscritos, no final de junho, na Página do Participante. As datas do exame serão definidas após a consulta.