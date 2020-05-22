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MEC prorroga inscrições para o Enem 2020

O novo prazo, definido também pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), será até às 23h59 da próxima quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 14:15

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 14:15

Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM 2019
MEC prorroga inscrições para o Enem 2020 Crédito: Marcello Casal Jr|Agência Brasil| Arquivo
MEC prorroga inscrições para o Enem 2020
Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (22), por meio de nota oficial, que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão mais cinco dias para se inscrever no exame. O novo prazo, definido também pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), será até às 23h59 da próxima quarta-feira (27). Após a inscrição, o pagamento do boleto deve ser realizado até dia 28 do mesmo mês.
De acordo com o site do Ministério, a iniciativa decorre de entendimento alcançado entre o Inep e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (22). O Inep está atento a todas as manifestações da sociedade e do poder público.
Já foram registradas mais de 5 milhões de inscrições no Enem 2020. Até as 12h desta sexta-feira (22), 5.151.868 pessoas já estavam inscritas, sendo 5.050.768 na versão impressa e 101.100 na digital. Como já anunciado anteriormente pelo MEC e Inep, será feita uma enquete com os participantes inscritos, no final de junho, na Página do Participante. As datas do exame serão definidas após a consulta.

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