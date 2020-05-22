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Na América Latina

Jornalistas sofreram mais de 80 ataques desde o início da pandemia

Segundo levantamento da Abraji, o Brasil teve 24 violações, entre elas 13 agressões a profissionais da imprensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 09:28

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 09:28

Jair Bolsonaro em protesto que pede a destituição do STF, dos governos estaduais, do Congresso e que pede o fim do isolamento
Em maio, as manifestações de apoio a Jair Bolsonaro, em Brasília, foram palco para violências contra jornalistas Crédito: Redes Sociais/Reprodução
No período de 1º de março a 21 de abril, a liberdade de imprensa sofreu violações ao menos 87 vezes na região da América Latina.
Segundo levantamento da Abraji, o Brasil teve 24 violações, entre elas 13 agressões a profissionais da imprensa, nove discursos estigmatizantes, sendo oito feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e um pelo ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, além de dois assédios virtuais, feitos pelo pastor Silas Malafaia em uma live, e pelo deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP), no Twitter.
Em maio, as manifestações de apoio a Jair Bolsonaro, em Brasília, foram palco para violências contra jornalistas. No começo do mês, o fotógrafo Dida Sampaio, do jornal Estado de S.Paulo, foi agredido por manifestantes em frente ao Palácio do Planalto.

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No último domingo (17), a repórter Clarissa Oliveira, da TV BandNews, foi atingida na cabeça com um mastro de bandeira. Segundo a jornalista, a manifestante que a agrediu chamava jornalistas de "lixo".
A notificação da Abraji integra o levantamento da rede latino-americana Voces del Sur, que apresenta dados de oito países da região. Nesse indicador, o Brasil fica em segundo lugar no número de casos. O primeiro lugar vai para a Venezuela, que registrou 36 violações.
O material traduzido em português pela Abraji pode ser conferido aqui (https://www.abraji.org.br/covid-19-um-pretexto-para-impedir-o-trabalho-da-imprensa) e a versão original, em espanhol, em https://www.vocesdelsurunidas.org/covid-19-libertad-prensa-vocesdelsur-periodistas-medios/.

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