Desembargador aposentado morre de Covid-19 no ES

Amim Abiguenem atuou como desembargador entre 1999 e 2004 Crédito: Acervo pessoal

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Amim Abiguenem faleceu, vítima de Covid-19, na madrugada desta sexta-feira (22). Ele tinha 86 anos e deixa esposa, filha e neto.

Amim atuou no Tribunal entre 1999 e 2004, quando se aposentou. Segundo familiares, ele estava lúcido e com boa saúde. Há 15 dias precisou se internar para fazer um pequeno procedimento para a retirada de um coágulo.

Foi uma intervenção simples, não chegou a ser uma cirurgia. Ele já estava no quarto, esperando a alta, quando começou a apresentar os sintomas de Covid-19. Fizeram o teste e deu positivo para coronavírus , afirma o genro de Abiguenem, Fábio Teixeira.

O desembargador morava em Vitória com a esposa. Ele era uma pessoa muito apegada à família, muito agarrado ao neto dele. Um cara alegre, muito bacana. A família está muito abalada, é uma situação muito triste, conta o genro. A causa da morte, registrada na certidão de óbito, de acordo com ele, é Covid-19.