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Atuou no TJES até 2004

Desembargador aposentado morre de Covid-19 no ES

Aposentado em 2004, Amim Abiguenem foi internado para a retirada de um coágulo. Segundo familiares, dentro do hospital, ele começou a sentir os sintomas da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 12:07

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 12:07

Amim Abiguenem atuou como desembargador entre 1999 e 2004
Amim Abiguenem atuou como desembargador entre 1999 e 2004 Crédito: Acervo pessoal
O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Amim Abiguenem faleceu, vítima de Covid-19, na madrugada desta sexta-feira (22). Ele tinha 86 anos e deixa esposa, filha e neto.
Amim atuou no Tribunal entre 1999 e 2004, quando se aposentou. Segundo familiares, ele estava lúcido e com boa saúde. Há 15 dias precisou se internar para fazer um pequeno procedimento para a retirada de um coágulo.
Foi uma intervenção simples, não chegou a ser uma cirurgia. Ele já estava no quarto, esperando a alta, quando começou a apresentar os sintomas de Covid-19. Fizeram o teste e deu positivo para coronavírus, afirma o genro de Abiguenem, Fábio Teixeira.
O desembargador morava em Vitória com a esposa. Ele era uma pessoa muito apegada à família, muito agarrado ao neto dele. Um cara alegre, muito bacana. A família está muito abalada, é uma situação muito triste, conta o genro. A causa da morte, registrada na certidão de óbito, de acordo com ele, é Covid-19.
A Associação de Magistrados do Espírito Santo (Amages) e a presidência do TJES lamentaram a morte de Amin. Ele foi enterrado no cemitério Jardim da Paz, na Serra, nesta manhã. Não houve velório.

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