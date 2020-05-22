Pacientes do ES que usaram cloroquina tiveram complicações cardiológicas, diz secretário

"Participamos de um estudo que avalia a efetividade da cloroquina. Esse estudo recomendava a realização de eletrocardiogramas periódicos nos pacientes que fazem uso da cloroquina, e identificamos alterações cardiológicas. Em muitos casos tivemos que suspender o uso da cloroquina. Faço um alerta à população, de que o uso da cloroquina em pacientes leves pode gerar necessidades de reavaliação médica e pode gerar alterações cardiológicas. Nenhum medicamento deve ser recomendado o uso sem a avaliação da relação de risco, do benefício ao paciente"