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Tratamento de Covid-19

Pacientes do ES que usaram cloroquina tiveram complicações cardiológicas, diz secretário

Nésio Fernandes, secretário de saúde do Espírito Santo, afirmou que a cloroquina só será usada em pacientes graves e, ainda assim, com monitoramento de perto da equipe médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 12:43

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 12:43

Remédio, cloroquina
Cloroquina só será usada em pacientes graves no Espírito Santo Crédito: Pixabay
O uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves da Covid-19 pode acarretar problemas cardiológicos. A afirmação é do secretário de saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (22). O Estado atingiu a marca de 363 mortes e 8.878 casos confirmados de doença, segundo última atualização da Sesa no Painel Covid-19. na manhã desta sexta. 
De acordo com o secretário, o Estado vai optar pelos tratamentos com evidência científica comprovada. A cloroquina só será usada em pacientes graves e, ainda assim, com monitoramento de perto da equipe médica.
"Não vamos entrar em debates não técnicos e vamos optar pelo tratamento farmacológico que seja consenso de entidades médicas, que tenham evidências científicas e que respeitem a segurança do paciente. Usamos cloroquina em pacientes graves. Diariamente, esses pacientes são avaliados por médicos, por equipes intensivistas e temos acompanhado complicações cardiológicas que têm levado a necessidade de suspensão da medicação em vários pacientes. No entanto, esses pacientes estão em locais seguros", afirmou.  

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Segundo Nésio, o Espírito Santo participou de um estudo que revelou que a cloroquina pode ter efeitos colaterais graves, especialmente para o coração.
"Participamos de um estudo que avalia a efetividade da cloroquina. Esse estudo recomendava a realização de eletrocardiogramas periódicos nos pacientes que fazem uso da cloroquina, e identificamos alterações cardiológicas. Em muitos casos tivemos que suspender o uso da cloroquina. Faço um alerta à população, de que o uso da cloroquina em pacientes leves pode gerar necessidades de reavaliação médica e pode gerar alterações cardiológicas. Nenhum medicamento deve ser recomendado o uso sem a avaliação da relação de risco, do benefício ao paciente"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

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