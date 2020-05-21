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Ex-ministro da Saúde

Ampliação do uso da cloroquina pode provocar mortes em casa, diz Mandetta

Em entrevista, ex- ministro afirma que resultados iniciais de estudos que recebeu ainda no governo já indicavam riscos no uso do medicamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 14:57

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 14:57

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Anderson Riedel/PR
Exigência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a ampliação do uso de cloroquina para pacientes com quadro leve do novo coronavírus pode elevar a pressão por vagas em centros de terapia intensiva e provocar mortes em casa por arritmia, afirma o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.
Em entrevista à reportagem, ele afirma que resultados iniciais de estudos que recebeu ainda no governo já indicavam riscos no uso do medicamento.
"Começaram a testar pelos [quadros] graves que estão nos hospitais. Do que sei dos estudos que me informaram e não concluíram, 33% dos pacientes em hospital, monitorados com eletrocardiograma contínuo, tiveram que suspender o uso da cloroquina porque deu arritmia que poderia levar a parada [cardíaca]."
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Ele diz ver na pressão de Bolsonaro pela cloroquina uma tentativa de estimular o retorno das pessoas ao trabalho. Para Mandetta, contudo, o país atravessou até o momento apenas 1/3 da crise e deverá ter pelo menos mais 12 semanas "duras" adiante.
O ex-ministro avalia que a situação mais complexa hoje esteja no Pará. "É um estado que provavelmente vem com um número muito alto de casos e com sistema de saúde que vai ter que se desdobrar."

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