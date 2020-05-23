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Painel da Sesa agora mostra primeiro caso de Covid-19 no ES antes do carnaval

Atualização do Painel Covid-19, da Sesa, mostrou nesta sexta-feira (22) que o primeiro paciente teria sido infectado no dia 15 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 21:04

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 21:04

Atualização do Painel Covid-19, da Sesa, indica que primeiro caso confirmado no ES foi no dia 15 de fevereiro
Atualização do Painel Covid-19, da Sesa, indica que primeiro caso confirmado no ES foi no dia 15 de fevereiro Crédito: Reprodução
Painel da Sesa agora mostra primeiro caso de Covid-19 no ES antes do carnaval
A atualização desta sexta-feira (22) do Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado que é atualizada diariamente com informações sobre o avanço da pandemia do coronavírus no Espírito Santo, informou que o primeiro caso confirmado da doença foi no dia 15 de fevereiro, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado.
Anteriormente, constava no Painel Covid-19 que o primeiro caso de coronavíurs no Espírito Santo teria sido confirmado no dia 26 de fevereiro, na Quarta-Feira de Cinzas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a primeira infectada seria uma mulher de Vila Velha que havia retornado de viagem para a Itália, onde contraiu o vírus, no dia 20 do mesmo mês. A paciente foi declarada como curada no dia 10 de março.

O QUE DIZ A SESA

Segundo a Sesa, o erro foi identificado e se tratava de uma testagem realizada no dia 15 de maio, no município de Bom Jesus do Norte, lançado no sistema equivocadamente em fevereiro. A correção já foi realizada e o sistema voltou a identificar o caso do dia 26 de fevereiro como primeiro registro de coronavírus no Espírito Santo.
Atualização do Painel Covid-19, da Sesa, indica que primeiro caso confirmado no ES foi no dia 15 de fevereiro
Atualização do Painel Covid-19, da Sesa, indica que primeiro caso confirmado no ES foi no dia 15 de fevereiro Crédito: Reprodução
Oficialmente, no que diz respeito ao cenário nacional, a data anterior de 26 de fevereiro é a mesma em que o Ministério da Saúde anunciou o primeiro caso de coronavírus no Brasil: um homem de 61 anos, que chegou à cidade de São Paulo, também após uma viagem à Itália, no qual frequentou a Região da Lombardia, local onde o contágio foi mais crítico. 
Porém, no dia 12 de maio, o Ministério da Saúde divulgou que está investigando 39 mortes causadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), registradas antes do dia 26 de fevereiro  o que poderia apontar que a chegada do novo coronavírus no país aconteceu em janeiro. 

BOM JESUS DO NORTE

Segundo o Painel Covid-19, nesta sexta-feira (22), o município de Bom Jesus do Norte possui 23 casos confirmados de coronavírus. Foram 15 curados e não há nenhuma morte registrada no município em decorrência da doença. O segundo registro de infecção por coronavírus no município, de acordo com o Painel Covid-19, foi no dia 13 de abril.

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