Atualização do Painel Covid-19, da Sesa, indica que primeiro caso confirmado no ES foi no dia 15 de fevereiro Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Painel da Sesa agora mostra primeiro caso de Covid-19 no ES antes do carnaval

A atualização desta sexta-feira (22) do Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado que é atualizada diariamente com informações sobre o avanço da pandemia do coronavírus no Espírito Santo, informou que o primeiro caso confirmado da doença foi no dia 15 de fevereiro, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado.

Anteriormente, constava no Painel Covid-19 que o primeiro caso de coronavíurs no Espírito Santo teria sido confirmado no dia 26 de fevereiro, na Quarta-Feira de Cinzas . Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a primeira infectada seria uma mulher de Vila Velha que havia retornado de viagem para a Itália, onde contraiu o vírus, no dia 20 do mesmo mês. A paciente foi declarada como curada no dia 10 de março.

O QUE DIZ A SESA

Segundo a Sesa, o erro foi identificado e se tratava de uma testagem realizada no dia 15 de maio, no município de Bom Jesus do Norte, lançado no sistema equivocadamente em fevereiro. A correção já foi realizada e o sistema voltou a identificar o caso do dia 26 de fevereiro como primeiro registro de coronavírus no Espírito Santo.

Atualização do Painel Covid-19, da Sesa, indica que primeiro caso confirmado no ES foi no dia 15 de fevereiro Crédito: Reprodução

Porém, no dia 12 de maio, o Ministério da Saúde divulgou que está investigando 39 mortes causadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), registradas antes do dia 26 de fevereiro  o que poderia apontar que a chegada do novo coronavírus no país aconteceu em janeiro.

BOM JESUS DO NORTE