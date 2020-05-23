Prefeitura confirma surto de Covid-19 em 'Lar dos Velhinhos' em São Mateus

Prefeitura confirma surto de coronavírus em "Lar dos Velhinhos"em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus

Prefeitura de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, informou que dois idosos e 13 servidores de um asilo testaram positivo para o novo coronavírus. Temendo que o vírus contamine mais idosos, na manhã desta sexta-feira (22), o Executivo retirou todas as pessoas que estavam no local e levou para uma pousada.

As contaminações aconteceram no"Lar do Velhinhos", o local é uma instituição filantrópica mantida pela Sociedade Santa Rita de Cássia. De acordo com o secretário municipal de saúde, Henrique Luis Follador, quando tomou conhecimento do surto da doença na instituição, o Executivo optou por transferir imediatamente os acolhidos para uma pousada em Guriri.

O secretário explicou que o Executivo optou pela remoção dos idosos para fazer uma completa desinfecção das instalações do local. Equipes da Secretaria de Saúde começaram limpeza das instalações na tarde desta sexta-feira (22). O espaço deve passar por novas limpezas até que seja liberado para a volta dos idosos. A previsão é que eles retornem para o espaço na próxima semana.

"Trouxemos todos os idosos para uma pousada no balneário de Guriri, que tem acessibilidade e conforto. Trazendo o menor impacto para a rotina deles" Henrique Follador - Secretário Munucipal de Sáude de São Mateus

O secretário destacou ainda que todos os funcionários contaminados foram afastados do trabalho. Profissionais da prefeitura estão responsáveis por cuidar dos idosos na pousada . O Executivo também vai arcar com os custos da hospedagem.

Ambulâncias foram usadas para fazer transporte dos idosos Crédito: Prefeitura de São Mateus

IDOSOS CONTAMINADOS APRESENTAM BOM ESTADO DE SAÚDE

De acordo com o Henrique Follador, os dois idosos contaminados apresentam sintomas leves da doença e foram encaminhados para isolamento em outro local. Eles estão com acompanhamento médico. Outros dois idosos apresentam sintomas compatíveis com a doença, mas testaram negativo, e estão em isolamento.