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Coronavírus

Prefeitura confirma surto de Covid-19 em 'Lar dos Velhinhos' em São Mateus

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dois idosos e 13 servidores do  asilo testaram positivo. Outros idosos precisaram ser  levados para uma pousada do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 21:37

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 21:37

Lar dos Velhinhos
Prefeitura confirma surto de coronavírus em "Lar dos Velhinhos"em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus
Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, informou que dois idosos e 13 servidores de um asilo testaram positivo para o novo coronavírus. Temendo que o vírus contamine mais idosos, na manhã desta sexta-feira (22), o Executivo retirou todas as pessoas que estavam no local e levou para uma pousada. 
As contaminações aconteceram no"Lar do Velhinhos", o local é uma instituição filantrópica mantida pela Sociedade Santa Rita de Cássia. De acordo com o secretário municipal de saúde, Henrique Luis Follador, quando tomou conhecimento do surto da doença  na instituição, o Executivo optou por transferir imediatamente os acolhidos para uma pousada em Guriri.

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O secretário explicou que o Executivo optou pela remoção dos idosos para fazer uma completa desinfecção das instalações do local. Equipes da Secretaria de Saúde começaram limpeza das instalações na tarde desta sexta-feira (22). O espaço deve passar por novas limpezas até que seja liberado para a volta dos idosos. A previsão é que eles retornem para o espaço na próxima semana. 
"Trouxemos todos os idosos para uma pousada no balneário de Guriri, que tem acessibilidade e conforto. Trazendo o menor impacto para a rotina deles"
Henrique Follador - Secretário Munucipal de Sáude de São Mateus
O secretário destacou ainda que todos os funcionários contaminados foram afastados do trabalho.  Profissionais da prefeitura estão responsáveis por cuidar dos idosos na pousada . O Executivo também vai arcar com os custos da hospedagem. 
Ambulâncias foram usadas para fazer transporte dos idosos
Ambulâncias foram usadas para fazer transporte dos idosos Crédito: Prefeitura de São Mateus

IDOSOS CONTAMINADOS APRESENTAM BOM ESTADO DE SAÚDE 

De acordo com o Henrique Follador, os dois idosos contaminados apresentam sintomas leves da doença e foram encaminhados para isolamento em outro local. Eles estão com acompanhamento médico. Outros dois idosos apresentam sintomas compatíveis com a doença, mas testaram negativo, e estão em isolamento. 
Todos os funcionários e idosos devem passar por novos exames da doença. 

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