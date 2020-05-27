Pandemia fecha 17,8 mil vagas de emprego no ES em abril

Desligamentos superou o número de admissões em abril Crédito: Fernando Madeira

A pandemia do novo coronavírus se reflete também nos índices do desemprego. No Espírito Santo, 17.881 trabalhadores perderam seus postos de trabalho em abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério da Economia

Ao todo, no mês de abril, o Estado registrou 10.288 admissões e 28.169 desligamentos, gerando um saldo negativo de 2,45%. No acumulado do ano, foram admitidas 94.120 pessoas e demitidas 112.942. Do total, 18.822 (-2,57%) trabalhadores não conseguiram voltar para o mercado de trabalho.

Os números anteriores à pandemia mostram que o Estado vivia uma expectativa de retomada, com a abertura de novas vagas. Em janeiro, a perda foi de 192 postos de trabalho, mas em fevereiro houve um saldo positivo de 3.228 vagas, uma variação positiva de 0,44%. A queda começou em março, quando foram iniciadas, na segunda quinzena, medidas de isolamento como o fechamento do comércio. O mês registrou a perda de 3.815 postos de trabalho (variação de -0,52%). No entanto, a queda se acentuou mesmo em abril.

COMÉRCIO FOI O MAIS ATINGIDO

Os municípios da Grande Vitória foram os que mais registraram demissões no mês de abril. Em Serra e Vitória, 3.424 e 3.195 profissionais perderam emprego, respectivamente.

Em todo o Brasil, 860.503 postos de trabalho, o pior resultado para meses de abril desde o início da série histórica da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia  iniciada em 1992. Com isso, foi a maior demissão registrada para esse mês em 29 anos.

Essa é a primeira divulgação dos dados sobre empregos formais relativos ao ano de 2020. O último índice divulgado pelo governo federal foi o de todo o ano passado  que saiu em janeiro deste ano.