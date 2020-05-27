Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emprego

Crise do coronavírus: comércio do ES fecha mais de 5 mil vagas em abril

Setor foi paralisado durante quase dois meses por conta de medidas de isolamento para conter a propagação da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 17:57

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 17:57

Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha
Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O comércio foi o setor que mais registrou perda nos postos de trabalho em abril no Espírito Santo. Segundo dados do Caged divulgados nesta quarta-feira (27), foram eliminados mais de 5 mil vagas em comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, o Estado registrou 17,8 mil demissões a mais do que contratações.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, as lojas de rua ficaram fechadas por quase dois meses. Essas medidas foram flexibilizadas gradativamente, tanto no interior quanto na Grande Vitória.
Contudo,  segundo informações da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo, as vendas estão até 70% menores em comparação com o período anterior à pandemia.  Já os comércios de shoppings seguem fechados desde o dia 20 de março.

Veja Também

Em sete semanas de pandemia, comércio do ES perde R$ 3 bilhões

Comércio vai abrir em dias alternados em 11 cidades do ES

Confiança do comércio sobe 6,2 pontos em maio ante abril, afirma FGV

"Por conta dos decretos exigidos pela própria pandemia, parte dos micro e pequenos empresários não teve condições de manter suas atividades, mesmo com a reabertura gradual. Eles são a maioria no setor e foram enormemente afetados", explica o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri.
Segundo ele, a expectativa de ampliação do prazo de concessão do benefício federal que permite redução de salário e jornada dos trabalhadores e a perspectiva de aplicação da flexibilização da atividade comercial, incluindo a possível reabertura dos shoppings, podem possibilitar uma retomada, ainda que pequena, nas contratações.
O Sindicato dos Comerciários do Estado, que representa os trabalhadores do setor, foi procurado, mas não quis comentar os dados do Caged.

Veja Também

Cartazes na porta de lojas fechadas levam mensagens de esperança em Vitória

Com aumento de 150% dos casos, Marataízes vai fechar praias e lojas por 15 dias

Governo propõe abrir lojas de shoppings em dias alternados e setor rejeita

INDÚSTRIA TAMBÉM DEMITE

Depois do comércio, o setor com maior saldo negativo de emprego em abril deste ano foi a indústria de transformação. Houve um saldo negativo de mais de 3 mil vagas.
Como noticiado em A Gazeta, só as indústrias de confecções na região Noroeste do Espírito Santo demitiram quase 700 trabalhadores desde o início da pandemia.
A redução das demandas nacional e internacional de aço também fez com que a ArceloMittal Tubarão decidisse por paralisar o alto-forno 3 (o auto-forno 2 já estava parado desde o ano passado). Com  isso,  a produção de aço na empresa cairá pela metade, o que gera efeitos sobre toda a cadeia produtiva.

Veja Também

Indústria do ES precisa se reinventar após crise do coronavírus

Comerciantes fazem protesto na Avenida Norte Sul na Serra

Pedidos de seguro-desemprego crescem 73% no ES desde janeiro

 O Caged contabiliza apenas demissões de trabalhadores formais, ou seja, com carteira assinada.

REDUÇÃO DE VAGAS EM 2020 DEVE SER SEMELHANTE À DA CRISE ECONÔMICA DE 2015

O Instituto Jones dos Santos Neves estima que, para 2020, é esperado redução dos pontos de trabalho no Estado e no país semelhante àquela do período mais intenso da crise econômica em 2015 e 2016.
"O Estado vinha com resultados positivos no emprego no fim de 2019, havíamos recuperado o patamar pré-crise (2013) que nos dava um saldo positivo de 17 a 19 mil postos, mas o efeito da pandemia foi muito concentrado. Em uma perspectiva nacional, e até local, provavelmente vamos fechar 2020 com um resultado negativo semelhante ou ainda mais agravado do que o do período da crise",  afirma o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.

Veja Também

87% dos pequenos negócios do ES não conseguiram crédito durante pandemia

Crise do coronavírus já responde por 42% das ações trabalhistas no ES

Caso reabram, academias do ES terão que ter treino de até 5 pessoas por hora

A pandemia de coronavírus afetou mercados de trabalho no mundo todo. Lira lembra que, nos Estados Unidos, atual epicentro da doença, mais de 36 milhões de pessoas foram demitidas. Nos primeiros meses do ano,  a China, outro grande parceiro econômico do Espírito Santo, também paralisou fábricas e comércios.
"Houve um grande encadeamento econômico, pois vivemos em uma economia global. Às vezes as pessoas criticam as medidas de isolamento, e elas têm um impacto, mas antes delas há a pandemia em si. As pessoas consomem menos, saem menos de casa", explica. 
Ele ressalta que, mesmo com a flexibilização das atividades comerciais na Grande Vitória nas duas últimas semanas, o nível de isolamento social permaneceu o mesmo. "As pessoas estão conscientes do risco relativo à pandemia", diz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados