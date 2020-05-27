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Mercado de trabalho

Pedidos de seguro-desemprego crescem 73% no ES desde janeiro

Número de pedidos do benefício chegou a 8.856 na primeira quinzena de maio. Explicação é a redução da atividade econômica por causa do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 06:00

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 06:00

Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Coronavírus - Movimentação de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Setor de bares é um dos que sofre com a pandemia do coronavírus Crédito: Vitor Jubini
A crise econômica em consequência do novo coronavírus provocou uma disparada no número de pedidos de seguro-desemprego no Espírito Santo. Somente na primeira quinzena de maio, último dado disponível, 8.856 trabalhadores deram entrada no auxílio. O número é 73% maior do que o observado na primeira quinzena janeiro deste ano e 63% maior do que o registrado na primeira quinzena de maio do ano passado.
Os dados são do painel de informações do seguro-desemprego da Secretaria de Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia. Tudo está objetivamente vinculado a essa situação do coronavírus e que ninguém sabe quanto tempo vai durar. Em uma semana temos uma previsão de retomada e na outra já se fala em aumentar o isolamento, comenta o superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeias.
Até por conta disso, Candeias acredita que existe a possibilidade de que o governo federal prorrogue a duração dos benefícios criados para manter os empregos  a possibilidade de redução da carga horária e do salário, ou mesmo da suspensão dos contratos.

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O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES) Naone Garcia lembra que todos os meses são feitos milhares de pedidos de seguro-desemprego, mas também há outras milhares de pessoas sendo contratadas. O que estamos observando neste momento é um crescimento do número de pedidos de seguro-desemprego, mas sem o crescimento de contratações. É uma situação preocupante, observa.
A crise está sendo muito forte e se alongando além do que era esperado inicialmente. Nem todos os empresários estão conseguindo manter suas empresas com tamanha queda de faturamento, acrescenta Garcia.

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QUEM SÃO OS TRABALHADORES DEMITIDOS

A maior parte dos trabalhadores que não conseguiu se manter no trabalho e deu entrada no pedido de seguro-desemprego na primeira quinzena de maio, recebe até dois salários mínimos e é do sexo masculino. A maioria também tem de 30 a 39 anos, apenas o ensino médio completo e trabalhava no setor de serviços.
Para o coordenador dos cursos de Gestão da UCL, o professor Vivaldo Taliule Júnior, o crescimento do número de pedidos de seguro-desemprego acompanha, grosso modo, a curva de contágio das pessoas no Estado. Da mesma forma que existe esse crescimento agora, reflexo da diminuição das nossas atividades econômicas, acredito que esse número vai se reduzir depois que passarmos do pico da doença no Estado, avalia.

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Apesar do possível aumento do desemprego, Taliule destaca setores que seguem com força, mesmo neste momento. Existem setores que já estão se reinventando. Se a gente pegar o alimentício, por exemplo, tem muito exemplo de restaurante que está conseguindo se manter com as entregas. Outro exemplo são os supermercados  que podem até estar contratando neste período de pandemia, porque não houve queda para este tipo de negócio, acrescenta.
Lógico que a gente está atravessando um momento difícil, que nunca viveu, mas entendo que as coisas vão começar a voltar à normalidade, diz otimista.

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A mesma visão otimista não é compartilhada por Naone Garcia. É um medo do mundo inteiro a possibilidade de uma segunda onda da doença. Por isso uma vacina é tão esperada, mas sabemos que ela não é rápida. Até por conta disso o retorno econômico não vai ser do dia para a noite, pondera.

MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA SÃO OS MAIS AFETADOS

Os municípios da Grande Vitória são os que mais tiveram pedidos de seguro-desemprego em maio. Vitória (1.573), Serra (1.509), Vila Velha (1.090) e Cariacica (808) foram os campeões em solicitação  vale destacar, no entanto, que esses também são os municípios com o maior número de trabalhadores no Espírito Santo. Apenas duas cidades do Estado não registraram pedidos de seguro-desemprego na primeira quinzena de maio: Divino de São Lourenço e Laranja da Terra.

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Quase 90% dos 8.856 pedidos foram feitos pela internet. A gente já vinha trabalhando muito na informatização do sistema e, felizmente, as pessoas se adaptaram e estão conseguindo fazer os pedidos por meio on-line. Somente um ou outro caso, quando acontece um problema, é que o pedido do seguro-desemprego precisa ser feito de forma presencial, informa Alcimar Candeias.

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