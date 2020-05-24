Comércio vai abrir em dias alternados em 11 cidades do ES

A partir desta segunda-feira (25), o comércio deve abrir em dias alternados em 11 cidades do Espírito Santo que foram classificadas como de alto risco para o contágio pelo novo coronavírus. A expansão da medida visa conter a pandemia e é consequência da nova matriz de risco adotada no Estado.
Até então, apenas oito municípios precisavam realizar a abertura intercalada: em dias ímpares, abrem lojas de produtos não relacionados ao corpo; e em dias pares, lojas de produtos de uso pessoal. Sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Agora, isso passa a ser realidade para as seguintes cidades:
Para evitar advertência e multa que pode chegar a R$ 6 mil, as lojas devem limitar a entrada de clientes, respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro e exigir o uso de máscaras por clientes e funcionários. Bem como reforçar a higienização do local e disponibilizar álcool em gel.
Vale lembrar que essa regra diz respeito apenas para estabelecimentos comerciais localizados em ruas ou centros comerciais de pequeno ou médio porte. Os shoppings devem continuar fechados, após representantes do setor e o governo do Espírito Santo não entrarem em acordo.
No caso de restaurantes e lanchonetes, o funcionamento também é permitido de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. De noite e nos finais de semana, eles podem funcionar apenas no sistema drive thru (passa e pega) ou por delivery (entrega). Os bares e as boates estão proibidos de abrir.
Já os estabelecimentos considerados essenciais podem abrir normalmente. Integram essa lista: supermercados, farmácias, padarias, lojas de alimentos, hortifrútis, distribuidoras de água e gás, pet shops, lojas de conveniência, borracharias, oficinas de automóvel ou bicicleta e lojas de material hospitalar.
ACADEMIAS VOLTAM A FUNCIONAR
Neste final de semana, o governo estadual também autorizou a reabertura das academias em todo do Espírito Santo, incluindo as cidades consideradas de alto risco para a Covid-19. Depois de aproximadamente dois meses fechadas, elas poderão voltar a funcionar também a partir desta segunda-feira (25).
Para que isso seja permitido, as academias deverão atender um número limitado de alunos, que deverão agendar o horário das atividades. Dentro do espaço, todos deverão estar com cabelos presos e utilizar máscaras. Quem integrar o grupo de risco ou apresentar sintomas gripais não poderá ser atendido.