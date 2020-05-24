Comércio vai abrir em dias alternados em 11 cidades do ES

Comércio poderá abrir apenas em dias alternados em 11 municípios do ES Crédito: Vitor Jubini

Até então, apenas oito municípios precisavam realizar a abertura intercalada: em dias ímpares, abrem lojas de produtos não relacionados ao corpo; e em dias pares, lojas de produtos de uso pessoal. Sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Agora, isso passa a ser realidade para as seguintes cidades:

Para evitar advertência e multa que pode chegar a R$ 6 mil , as lojas devem limitar a entrada de clientes, respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro e exigir o uso de máscaras por clientes e funcionários. Bem como reforçar a higienização do local e disponibilizar álcool em gel.

No caso de restaurantes e lanchonetes, o funcionamento também é permitido de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. De noite e nos finais de semana, eles podem funcionar apenas no sistema drive thru (passa e pega) ou por delivery (entrega). Os bares e as boates estão proibidos de abrir.

Já os estabelecimentos considerados essenciais podem abrir normalmente. Integram essa lista: supermercados, farmácias, padarias, lojas de alimentos, hortifrútis, distribuidoras de água e gás, pet shops, lojas de conveniência, borracharias, oficinas de automóvel ou bicicleta e lojas de material hospitalar.

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