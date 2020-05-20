Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em meio à pandemia

Governo propõe abrir lojas de shoppings em dias alternados e setor rejeita

Em coletiva, no final da tarde desta quarta-feira, Casagrande afirmou que a proposta foi recusada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e estabelecimentos continuam fechados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 20:40

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 20:40

Homem é agredido por grupo de pessoas em shopping de Vila Velha
Movimento em shopping antes da pandemia: setor busca alternativas para retomar funcionamento Crédito: Divulgação
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que propôs aos shoppings que eles voltassem a abrir, porém o funcionamento deveria seguir os mesmos moldes do comércio de rua na Grande Vitória, de segunda a sexta-feira, com a abertura de lojas em dias alternados, de acordo com o segmento. Em entrevista coletiva, no final da tarde desta quarta-feira (20), Casagrande afirmou que a proposta foi recusada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). 
Segundo ele, a ideia era que as lojas desses centros comerciais, que já estão fechados há dois meses, tivessem um protocolo mais rígido para abrir as portas. O funcionamento seria em forma de rodízio, como já ocorre hoje na Grande Vitória. Nos dias ímpares, funcionam os estabelecimentos que vendem produtos de consumo não pessoal, como móveis e eletrodomésticos. E, nos dias pares, os de consumo pessoal, como roupas, acessórios e produtos de beleza.
"Nós podemos autorizar a abertura de shoppings. Até propusemos que ela seja feita nos mesmos moldes [do comércio de rua], com controle de entrada, de segunda a sexta-feira em dias alternados. Mas, a associação de shoppings acha que isso não é adequado para eles. De fato, foi feita uma proposta. Estamos conversando, mas não podemos ter o funcionamento do shopping diferente do comércio de rua"
Renato Casagrande - governador do Espírito Santo
Além da abertura em dias alternados, os shoppings deveriam restringir o acesso de pessoas para evitar aglomerações, dentro do centro comercial e das lojas, e respeitar as regras de distanciamento social e de higiene.
Casagrande revelou ainda que a primeira informação que o governo teve foi de que a associação de shoppings não tem interesse nesse modelo de reabertura. "Não podemos tratar de modo diferente. Então, dentro dessas condições, os shoppings permanecem fechados", apontou.
O governador, no entanto, não informou até quando isso ocorrerá. No último dia 14, ele havia afirmado que uma decisão sobre a reabertura ou não dos shoppings só sairá após o próximo domingo (24).

Veja Também

Findes demite mais de 200 por corte em repasses, mas nega fechar escolas

Já com relação à abertura do comércio de rua aos sábados, o governador disse que, neste momento, isso não é possível. "Nós estamos fazendo um teste, tem muitos Estados que estão com as atividades todas fechadas. Esse teste, na minha avaliação, funcionou, porque nós não aumentamos nem reduzimos o isolamento ou causamos um estresse maior no sistema de transporte coletivo. Então, na minha avaliação, o que fizemos há 10 dias teve efeito, funcionou", pontuou.

O OUTRO LADO

Procurada a Abrasce informou que prefere entender melhor o pronunciamento do governador e que vai se posicionar nesta quinta-feira (21).
Em entrevista para A Gazeta, no dia 14 de maio, a Abrasce afirmou que estava dialogando com o governo para reabrir os centros comerciais. Para isso, enviou um documento ao governo do Estado contendo medidas que seriam tomadas para garantir a segurança dos consumidores. Entre elas estão:
  • Manter dispenser de álcool em todas as áreas de circulação, entradas, praça de alimentação, elevadores, banheiros, etc;
  •  Obrigar os lojistas a também instalarem dispenser de álcool no interior das lojas;
  • Fazer controle do fluxo de acesso, limitando a entrada de pessoas por metro quadrado no shopping;
  • Reduzir em 50% as mesas na praça de alimentação e reorganiza-las para manter a distância mínima de segurança entre elas; 
  • Sinalização no chão na frente de elevadores, guichês de informação e pagamento ou outros locais onde possa se formar fila. 
  • Obrigatoriedade do uso de máscaras para clientes, lojistas e demais funcionários; 
  • Promover campanhas orientando quanto a prevenção do novo coronavírus.

Veja Também

Decisão sobre reabertura de academias sairá na sexta, diz Casagrande

Casagrande confirma que Estado avalia hospital de campanha em Colatina

TCES aponta que 45 cidades devem ultrapassar o limite de gastos com pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados