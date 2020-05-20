Casagrande confirma que Estado avalia hospital de campanha em Colatina

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que o Estado avalia a construção de um hospital de campanha em Colatina, na região Noroeste. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornal A Gazeta, após entrevista com o prefeito Sérgio Meneguelli. Casagrande explicou que ainda prefere tentar leitos em hospitais já prontos, mas que o governo estuda sim uma instalação em Colatina.
"Não tem nada definido, estamos analisando. A região Noroeste é um local com maior problema de leitos. Nossa equipe esteve em Colatina e está analisando um local ou uma parceria com os hospitais"
O governador explicou que a construção de uma estrutura hospitalar provisória, em qualquer região do Estado, depende de uma avaliação criteriosa por parte do governo.
Hospital de campanha não está fora dos nossos projetos, mas, na hora que a gente constrói, a gente constrói uma estrutura que não é como a permanente em termos de atendimento. Ele é mais precário e é caro para a gente construir e colocar em funcionamento, disse.
Segundo Casagrande, a compra de leitos em unidades filantrópicas e particulares ainda é uma opção mais barata.
Enquanto a gente puder ampliar filantrópicos e leitos particulares é muito mais barato e digno porque as equipes de saúde já trabalham nesses hospitais", explicou.
PREFEITO ESPERA CONSTRUÇÃO DE NOVOS LEITOS
Em entrevista ao jornal A Gazeta, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), disse que já foi procurado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para indicar locais na cidade que possam receber a estrutura.
Segundo Meneguelli, o Executivo encaminhou para a Sesa vídeos e fotos de locais de Colatina que podem abrigar a estrutura.
Nós sugerimos espaços como a praça do Sol Poente, o estádio municipal e o ginásio de Colatina, são áreas que podem abrigar um espaço como esse e a prefeitura poderia ceder para o município. A praça do Sol Poente apresenta a vantagem de estar perto dos outros hospitais, destacou o prefeito.