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Casagrande confirma que Estado avalia hospital de campanha em Colatina

A informação foi confirmada pelo governador  em entrevista coletiva no final da tarde desta quarta-feira. A ocupação dos leitos nos hospitais da região estão perto do limite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 20:09

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 20:09

Prefeito afirmou que a Praça Sol Poente foi sugerida para receber um hospital de campanha
Prefeito afirmou que a Praça Sol Poente foi sugerida para receber um hospital de campanha Crédito: TV Gazeta Noroeste
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que o Estado avalia a construção de um hospital de campanha em Colatina, na região Noroeste. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornal A Gazeta, após entrevista com o prefeito Sérgio Meneguelli.  Casagrande explicou que ainda prefere tentar leitos em hospitais já prontos, mas que o governo estuda sim uma instalação em Colatina.
"Não tem nada definido, estamos analisando. A região Noroeste é um local com maior problema de leitos. Nossa equipe esteve em Colatina e está analisando um local ou uma parceria com os hospitais"
Renato Casagrande  - Governador do Espírito Santo
O governador explicou que a construção de uma estrutura hospitalar provisória, em qualquer região do Estado, depende de uma avaliação criteriosa por parte do governo.
Hospital de campanha não está fora dos nossos projetos, mas, na hora que a gente constrói, a gente constrói uma estrutura que não é como a permanente em termos de atendimento. Ele é mais precário e é caro para a gente construir e colocar em funcionamento, disse.
Governador Renato Casagrande (PSB) em pronunciamento neste sábado (16)
Governador Renato Casagrande (PSB) em pronunciamento Crédito: Reprodução / Governo do ES
Segundo Casagrande, a compra de leitos em unidades filantrópicas e particulares ainda é uma opção mais barata.
Enquanto a gente puder ampliar filantrópicos e leitos particulares é muito mais barato e digno porque as equipes de saúde já trabalham nesses hospitais", explicou.

PREFEITO ESPERA CONSTRUÇÃO DE NOVOS LEITOS

Em entrevista ao jornal A Gazeta, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), disse que já foi procurado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para indicar locais na cidade que possam receber a estrutura.
Nós mostramos para a Sesa os lugares que nós temos para eles montarem esse tipo de hospital. Colatina precisa que os leitos sejam aplicados rapidamente, afirmou.

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Segundo Meneguelli, o Executivo encaminhou para a Sesa vídeos e fotos de locais de Colatina que podem abrigar a estrutura.
Nós sugerimos espaços como a praça do Sol Poente, o estádio municipal e o ginásio de Colatina, são áreas que podem abrigar um espaço como esse e a prefeitura poderia ceder para o município. A praça do Sol Poente apresenta a vantagem de estar perto dos outros hospitais, destacou o prefeito.

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