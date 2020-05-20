Casagrande confirma que Estado avalia hospital de campanha em Colatina

Prefeito afirmou que a Praça Sol Poente foi sugerida para receber um hospital de campanha Crédito: TV Gazeta Noroeste

"Não tem nada definido, estamos analisando. A região Noroeste é um local com maior problema de leitos. Nossa equipe esteve em Colatina e está analisando um local ou uma parceria com os hospitais" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O governador explicou que a construção de uma estrutura hospitalar provisória, em qualquer região do Estado, depende de uma avaliação criteriosa por parte do governo.

Hospital de campanha não está fora dos nossos projetos, mas, na hora que a gente constrói, a gente constrói uma estrutura que não é como a permanente em termos de atendimento. Ele é mais precário e é caro para a gente construir e colocar em funcionamento, disse.

Governador Renato Casagrande (PSB) em pronunciamento Crédito: Reprodução / Governo do ES

Segundo Casagrande, a compra de leitos em unidades filantrópicas e particulares ainda é uma opção mais barata.

Enquanto a gente puder ampliar filantrópicos e leitos particulares é muito mais barato e digno porque as equipes de saúde já trabalham nesses hospitais", explicou.

PREFEITO ESPERA CONSTRUÇÃO DE NOVOS LEITOS

Em entrevista ao jornal A Gazeta, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), disse que já foi procurado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para indicar locais na cidade que possam receber a estrutura.

Nós mostramos para a Sesa os lugares que nós temos para eles montarem esse tipo de hospital. Colatina precisa que os leitos sejam aplicados rapidamente, afirmou.

Segundo Meneguelli, o Executivo encaminhou para a Sesa vídeos e fotos de locais de Colatina que podem abrigar a estrutura.