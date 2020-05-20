Prefeito afirmou que a Praça Sol Poente foi sugerida para receber um hospital de campanha Crédito: TV Gazeta Noroeste

Your browser does not support the audio element. Estado avalia construir hospital de campanha em Colatina, diz prefeito

Nós mostramos para a Sesa os lugares que nós temos para eles montarem esse tipo de hospital. Colatina precisa que os leitos sejam ampliados rapidamente, afirmou Meneguelli.

O prefeito destacou ainda que é favorável à construção da estrutura provisória e se dispõe a apoiar o Governo do Estado.

Segundo Meneguelli, o Executivo encaminhou para a Sesa vídeos e fotos de locais de Colatina que podem abrigar a estrutura.

Nós sugerimos espaços como a praça do Sol Poente, o estádio municipal e o ginásio de Colatina, são áreas que podem abrigar um espaço como esse e a prefeitura poderia ceder para o município. A praça do Sol Poente apresenta a vantagem de estar perto dos outros hospitais, destacou o prefeito.

Não tem nada definido, estamos analisando. A região Noroeste é um local com maior problema de leitos. Nossa equipe esteve em Colatina hoje (quarta-feira) e está analisando um local e uma parceria com os hospitais.

COLATINA VIVE UM "PRÉ-COLAPSO" NA SAÚDE

O prefeito Sérgio Meneguelli afirmou ainda que a situação do sistema de saúde no município é muito preocupante e os novos leitos são necessários. O político justificou que o município é referência pra várias cidades da região.