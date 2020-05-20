Estado avalia construir hospital de campanha em Colatina, diz prefeito
Com a capacidade de leitos perto do limite, Colatina pode receber em breve um hospital de campanha para tratar pacientes com a Covid-19. De acordo com o prefeito do município, Sérgio Meneguelli (Republicanos), ele foi procurado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para indicar locais na cidade que poderiam receber a estrutura.
Nós mostramos para a Sesa os lugares que nós temos para eles montarem esse tipo de hospital. Colatina precisa que os leitos sejam ampliados rapidamente, afirmou Meneguelli.
O prefeito destacou ainda que é favorável à construção da estrutura provisória e se dispõe a apoiar o Governo do Estado.
Segundo Meneguelli, o Executivo encaminhou para a Sesa vídeos e fotos de locais de Colatina que podem abrigar a estrutura.
Nós sugerimos espaços como a praça do Sol Poente, o estádio municipal e o ginásio de Colatina, são áreas que podem abrigar um espaço como esse e a prefeitura poderia ceder para o município. A praça do Sol Poente apresenta a vantagem de estar perto dos outros hospitais, destacou o prefeito.
Em entrevista na tarde desta quarta-feira (20), o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que o Estado avalia a construção de um hospital de campanha em Colatina.
Não tem nada definido, estamos analisando. A região Noroeste é um local com maior problema de leitos. Nossa equipe esteve em Colatina hoje (quarta-feira) e está analisando um local e uma parceria com os hospitais.
COLATINA VIVE UM "PRÉ-COLAPSO" NA SAÚDE
O prefeito Sérgio Meneguelli afirmou ainda que a situação do sistema de saúde no município é muito preocupante e os novos leitos são necessários. O político justificou que o município é referência pra várias cidades da região.
Nós já estamos em um pré-colapso no nosso sistema de saúde, o nosso Hospital Sílvio Avidos está com um grave problema de leitos. Eu não sei até quando as outras unidades de saúde vão suportar a demanda de pacientes de toda região", finalizou.