Três hospitais do ES já não têm mais vagas em UTI

Hospital Dório Solva vai atender pacientes com coronavírus Crédito: Divulgação/SESA

Três hospitais do Espírito Santo estão com a lotação máxima nas suas unidades de terapia intensiva (UTIs), para tratamento de pacientes com a Covid-19

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no final da tarde desta segunda-feira (18), o Hospital Dório Silva, na Serra, o Hospital Evangélico, em Vila Velha, e o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, já não contam com mais vagas em seus leitos de UTI.

Hospitais do ES estão com leitos de UTI lotados Crédito: Reprodução/ Sesa

Segundo os dados do painel da Sesa, no Hospital Dório Silva, na Serra, 34 pacientes estão internados na UTI, capacidade total da unidade.

No Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, são 12 pacientes que ocupam todos os leitos de UTI disponíveis.

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

Enquanto no Hospital Evangélico de Vila Velha são dez vagas de UTI, todas ocupadas.

Em nota, a Sesa afirmou que sobre os hospitais citados, além das unidades de referência, as regiões contam com filantrópicos e privados, caso haja a necessidade de transferências.

A Sesa informou ainda que trabalha para a ampliação na oferta de leitos na rede própria, privada e filantrópica. Novas contratualizações estão previstas e a projeção para esta semana é a abertura de aproximadamente 300 novos leitos, destes, cerca de 100 serão leitos de UTI.A Sesa prevê chegar no mês de julho com mais de 1.300 leitos específicos para Covid-19.

LOTAÇÃO DOS LEITOS DE UTI SE APROXIMA DOS 80% EM TODO ESTADO

Se forem considerados todos os leitos disponíveis no Espírito Santo, a lotação também aumentou. No momento 78,1% dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes com a Covid-19. Na Grande Vitória a lotação chega a 83,33%.

De acordo com a Sesa, em todo o Espírito Santo são 321 pacientes internados em UTI e 188 em enfermarias. Desses, 286 pacientes foram diagnosticados com a Covid-19, 11 tiveram exames inconclusivos para a doença e 42 testaram negativo para o novo coronavírus.

Outros 170 pacientes estão classificados como "em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)". Eles ficam em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.