O secretário Nésio Fernandes e o subsecretário Luiz Carlos Reblin, em entrevista: distanciamento social é fundamental para conter a transmissão da doença Crédito: Reprodução / Sesa

Atualização: Esta reportagem foi atualizada na terça-feira (19), às 13h02, para incluir a informação sobre a atual estimativa populacional do Espírito Santo, que é de 4.018.650 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o que ressalta o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, ao comentar, durante coletiva nesta segunda-feira (18), o resultado do inquérito aplicado na última semana.

"Se hoje, com 84 mil, são 300 mortes e a taxa de ocupação de leitos é alta, imagine se fosse liberar todas as atividades sem planejamento. São quase 4 milhões que ainda podem adoecer por Covid-19 no Espírito Santo. Portanto, permanecer em casa e fazer o distanciamento é fundamental para que a gente interrompa a transmissão dessa doença", frisa.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - quatro milhões ainda podem adoecer no ES, diz Sesa