Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus no ES

Coronavírus: quatro milhões ainda podem adoecer no ES, diz Sesa

Luiz Carlos Reblin fez o alerta ao falar sobre a abertura de atividades econômicas sem planejamento e o descumprimento do distanciamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 17:02

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 17:02

O secretário de Estado de Saúde Nésio Fernandes (à esquerda), e o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin em entrevista coletiva nesta sexta-feira (08)
O secretário Nésio Fernandes e o subsecretário Luiz Carlos Reblin, em entrevista: distanciamento social é fundamental para conter a transmissão da doença Crédito: Reprodução / Sesa
Atualização: Esta reportagem foi atualizada na terça-feira (19), às 13h02, para incluir a informação sobre a atual estimativa populacional do Espírito Santo, que é de  4.018.650 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   
A primeira fase do inquérito sorológico aponta 84 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Um número expressivo, mas ainda longe do projetado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) caso as atividades econômicas sejam liberadas sem planejamento e o distanciamento social não seja respeitado pela população. Nesse cenário, quatro milhões de pessoas ainda podem adoecer.
É o que ressalta o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, ao comentar, durante coletiva nesta segunda-feira (18), o resultado do inquérito aplicado na última semana. 
Segundo a última estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em agosto de 2019,  a população do Espírito Santo é de 4.018.650 habitantes. 

Veja Também

Coronavírus: ES supera a marca de sete mil casos e 300 mortes

"Se hoje, com 84 mil, são 300 mortes e a taxa de ocupação de leitos é alta, imagine se fosse liberar todas as atividades sem planejamento. São quase 4 milhões que ainda podem adoecer por Covid-19 no Espírito Santo. Portanto, permanecer em casa e fazer o distanciamento é fundamental para que a gente interrompa a transmissão dessa doença", frisa.  
Coronavírus - quatro milhões ainda podem adoecer no ES, diz Sesa
Reblin sustenta que, para que haja queda no número de casos e a redução da circulação do vírus, o nível de transmissão da Covid tem que ser de uma pessoa para menos de uma. Atualmente, a média do Espírito Santo é maior.  "Se mantivermos a distância, não contaminamos duas, três pessoas. Nossa meta é menos de uma para conter a transmissão da doença."

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sem distanciamento no comércio, cresce risco de faltar leito de UTI no ES

Distanciamento social será o "novo normal" no pós-coronavírus

ES contrata 190 leitos para pacientes com coronavírus na rede privada

Empresa farmacêutica relata 'dados positivos' de vacina contra coronavírus

Governo do ES recebe 29 respiradores para aumentar número de leitos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados