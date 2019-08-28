Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Espírito Santo já tem mais de 4 milhões de habitantes, diz IBGE
Estimativa

Espírito Santo já tem mais de 4 milhões de habitantes, diz IBGE

Serra continua sendo o município mais populoso do Estado, com 517.510 habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No interior, Cachoeiro de Itapemirim sai na frente com 208.972 habitantes

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 12:53

Publicado em 

28 ago 2019 às 12:53
Funcionário atuando no Censo do IBGE Crédito: Reprodução | Arquivo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28)  as Estimativas da população residente em todos os municípios brasileiros, tendo como data de referência o dia 1° de julho de 2019. No Espírito Santo, os dez municípios mais populosos do estado são: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.
Segundo estimativa do IBGE, o Estado conta com 4.018.650 habitantes. 
ESTIMATIVA DE HABITANTES NOS 10 MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS NO ES
- Serra - 517.510
- Vila Velha - 493.838
 - Cariacica - 381.285
 - Vitória - 362.097
 - Cachoeiro de Itapemirim - 208.972
 - Linhares - 173.555
 - São Mateus - 130.611
 - Guarapari - 124.859
 - Colatina - 122.499
 - Aracruz - 101.220
Espírito Santo já tem mais de 4 milhões de habitantes, diz IBGE
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados