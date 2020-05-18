Coronavírus no ES: Colatina e São Mateus ultrapassam 100 casos

População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Com a maioria dos casos do Espírito Santo registrados em municípios da Grande Vitória, o novo coronavírus começou a avançar também nos municípios do interior capixaba. Colatina, no Noroeste, e São Mateus, no Norte, são as primeiras cidades a ultrapassar os 100 casos confirmados da doença no Espírito Santo. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (18).

De acordo com o painel, Colatina já regista 115 pacientes confirmados com a doença, sendo o município do intenrior capixaba com mais casos da doença. A cidade já confirmou três óbitos em decorrência da doença e 56 pacientes são considerados curados.

Colatina e São Maetus são os primeiros munícpios do interior a ultrapassar 100 casos Crédito: Reprodução Sesa

São Mateus aparece com 102 casos confirmados da doença . De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já confirmou dois óbitos em decorrência da doença e 36 pacientes são considerados curados.