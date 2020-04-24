Cartazes na porta de lojas fechadas levam mensagens de esperança em Vitória

Frases motivacionais foram espalhadas por lojas impedidas de funcionar na Praia do Canto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma ideia que começou na cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo chegou em Vitória trazendo mensagens motivacionais em meio as incertezas provocadas pela pandemia do novo coronavírus

Com os comércios fechados, lojistas da Praia do Canto fixaram cartazes com frases que inspiram as pessoas a superarem o momento de crise que tanto afeta a sociedade. "Tempos difíceis exigem amor ao extremo" é só uma das várias mensagens fixadas nas fachadas das lojas e que chamam a atenção de quem passa pela região.

"Penso que diante da tanta notícia ruim que vem nos bombardeando, ver essas faixas com frases bonitas dá um respiro para nós. É um conforto em meio a essa situação", contou a empresária Ana Luiza Azevedo.

INSPIRAÇÃO

Uma das que sugeriram que a iniciativa fosse replicada na Praia do Canto foi a jornalista e empresária Andreia Lopes, que, ao ver as mensagens motivacionais em uma reportagem feita no Sul do Estado, achou interessante vê-las também na Capital capixaba.