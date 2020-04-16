Coronavírus: outdoors de Cachoeiro mostram dançarinos do 'meme do caixão'

Nesta quinta-feira (16) três pontos de Cachoeiro ganharam a imagem em outdoor Crédito: Divulgação

A ideia foi do proprietário de uma empresa de mídia externa, Ozeias Mendonça Mello Junior resolveu aproveitar os espaços ociosos com a baixa de contratos publicitários, para divulgar a mensagem de prevenção de combate ao coronavírus . A ideia foi criar uma mídia criativa para passar a mensagem de conscientização e aproveitar o gancho para mostrar o poder da mídia externa, em outdoor, que pode ser uma excelente forma de campanha, revela.

A mensagem foi fixada em três pontos de grande circulação de Cachoeiro: na ponte da Ilha da Luz, na Avenida Jones dos Santos Neves, em frente a um supermercado do bairro Santo Antônio, e na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. A repercussão surpreendeu o empresário. Eles foram colados ontem à noite. Desde então tenho recebido as mensagens das pessoas que gostaram da ideia e postaram em suas redes sociais, contou Ozeias.

Nesta quinta-feira (16) três pontos de Cachoeiro ganharam a imagem em outdoor Crédito: Divulgação

A coreografia em funeral que virou meme entre brasileiros vem de uma tradição em Gana. Famílias com lastro financeiro costumam contratar os serviços desses profissionais para enfeitarem e animarem os funerais dos parentes que partiram dessa para uma melhor. Os passos coreografados com o caixão servindo de elemento para as danças ganharam a trilha sonora da música "Astronomia 2K19", de Stephen F, e assim surgiu o meme.