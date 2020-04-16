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Coronavírus

Coronavírus: outdoors de Cachoeiro mostram dançarinos do 'meme do caixão'

Três pontos da cidade ganharam a imagem dos dançarinos com o recado: 'Fique em casa ou dance com a gente'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 16:54

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 16:54

Nesta quinta-feira (16) três pontos de Cachoeiro ganharam a imagem em outdoor
Nesta quinta-feira (16) três pontos de Cachoeiro ganharam a imagem em outdoor Crédito: Divulgação
meme que é sucesso nas redes sociais, em que os dançarinos africanos dançam com o caixão em cortejo fúnebre, também vem chamando a atenção em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Nesta quinta-feira (16), três pontos ganharam a imagem que viralizou com o recado: "Fique em casa ou dance com a gente".
A ideia foi do proprietário de uma empresa de mídia externa, Ozeias Mendonça Mello Junior resolveu aproveitar os espaços ociosos com a baixa de contratos publicitários, para divulgar a mensagem de prevenção de combate ao coronavírus. A ideia foi criar uma mídia criativa para passar a mensagem de conscientização e aproveitar o gancho para mostrar o poder da mídia externa, em outdoor, que pode ser uma excelente forma de campanha, revela.

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A mensagem foi fixada em três pontos de grande circulação de Cachoeiro: na ponte da Ilha da Luz, na Avenida Jones dos Santos Neves, em frente a um supermercado do bairro Santo Antônio, e na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. A repercussão surpreendeu o empresário. Eles foram colados ontem à noite. Desde então tenho recebido as mensagens das pessoas que gostaram da ideia e postaram em suas redes sociais, contou Ozeias.
Nesta quinta-feira (16) três pontos de Cachoeiro ganharam a imagem em outdoor
Nesta quinta-feira (16) três pontos de Cachoeiro ganharam a imagem em outdoor Crédito: Divulgação

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Originalmente, os cortejos em Gana são embalados por uma espécie de jazz africano. Para que o meme ficasse mais engraçado, os autores dos mesmos institucionalizaram o hit eletrônico.

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