Dança do caixão: coreografia em funeral vira meme entre brasileiros

A dança do caixão virou meme e tem garantido diversão às pessoas em quarentena Crédito: Reprodução/Youtube

Poucos setores do Brasil não sofreram impactos severos por conta da pandemia de coronavírus . Um dos que passam ilesos e até cresceram exponencialmente é o dos memes . A fábrica incessante de brincadeiras e piadas se renova a cada dia com inúmeras postagens, que garantem diversão, especialmente aos que estão cumprindo com o isolamento social tão recomendado pelas autoridades no país e no mundo.

Meme nenhum supera neste momento as montagens feitas das danças animadas coreografadas em funerais africanos, mais especificamente em Gana. É bem provável que, em algum momento das últimas semanas, você deva ter recebido uma figurinha no WhatsApp, visto um vídeo ou acessado a algum viral em rede social com os personagens que dão vida ao meme.

Vestidos com ternos impecáveis e com direito a óculos estilosos, os dançarinos fúnebres ganharam uma nova roupagem e viraram as estrelas da "dança do caixão", como o meme ficou conhecido e viralizou no Brasil. Em poucos dias, diversos perfis foram criados, mas o principal deles já acumula mais de 300 mil seguidores no Twitter.

A CONSTRUÇÃO DO MEME

É tradição em Gana, famílias com lastro financeiro costumam contratar os serviços desses profissionais para enfeitarem e animarem os funerais dos parentes que partiram dessa para uma melhor. Os passos coreografados com o caixão servindo de elemento para as danças ganharam a trilha sonora da música "Astronomia 2K19", de Stephen F, e assim surgiu o meme.

Os dançarinos fúnebres viraram estrelas na "Dança do Caixão", além de figurinhas disseminadas em aplicativos de troca de mensagens Crédito: Reprodução/Youtube

O roteiro é sempre o mesmo: o vídeo sempre se apresenta com situações que mascaram um acontecimento incerto, mas que se deduz uma resolução no mínimo catastrófica. No exato momento do acidente, os dançarinos entram em ação ao som do hit eletrônico sem que se saiba ao certo o final de cada uma das histórias.

HISTÓRICO

Embora os memes sejam recentes, as apresentações são mais antigas. Em entrevista à rede britânica BBC em 2015, o dançarino Benjamim Aidoo, que se apresenta como chefe dos carregadores coreografados do caixão, explicou como surgiu essa dança, que se trata de uma nova tendência no seguimento fúnebre ganês.

"Quando o cliente vem até nós, perguntamos: Você quer algo solene ou um pouco mais de teatro? Ou talvez uma coreografia?", disse Aidoo.

Originalmente, os cortejos em Gana são embalados por uma espécie de jazz africano. Para que o meme ficasse mais engraçado, os autores dos mesmos institucionalizaram o hit eletrônico.

"MAL NECESSÁRIO"

Foi necessário, entretanto, um acidente com um morto para que a semente do meme fosse plantada, ainda que morbidamente. Um vídeo de 2019, no qual o caixão cai dos ombros dos dançarinos durante a execução, fez a tradição de Gana ser descoberta pelo mundo. Na ocasião, o caixão se abriu e o corpo do morto se espatifou no chão. A partir dali começaram as primeiras montagens, que se transformaram em memes nos dias atuais.