Brasileiros lidam com a quarentena fazendo memes na web; veja alguns

Meme Coronavírus Crédito: Reprodução/ Twitter @ratei

O povo brasileiro já mostrou que sabe fazer humor em qualquer circunstância, com a situação do coronavírus não está sendo diferente. A internet foi inundada com memes criando graça com o medo da COVID-19 e a situação de isolamento social.

O mais famoso envolve a rapper Cardi B. O vídeo da cantora dizendo, em meio a palavrões, que estava assustada com o vírus bombou na web. O trecho ficou tão famoso que gerou memes e até música.

scrr a voz da Cardi B falando COROUNA VAIRUS não sai da minha cabeça

pic.twitter.com/fAoLWUKXU8 — aizack, (em ?) (@IsaacCabral_) March 13, 2020

E não é só a rapper que virou piada. Os brasileiros, que não negam ser apegados a personagens de sitcoms, juntaram três personagens marcantes na comédia televisiva. Na montagem abaixo, a pergunta é qual dessas três mães da ficção ganhariam em uma disputa por álcool em gel? A ácida Dona Hermínia, de "Minha mãe é uma peça"; a briguenta Rochelle, de "Todo Mundo Odeia o Chris", ou Janet, de "Eu a patroa e as crianças".

O preço do produto antisséptico também virou chacota após comerciantes superfaturarem os litros de álcool 70º.

A quarentena em casa também não podia ficar de fora. O resumo da situação feito por uma senhora em um áudio de Whatsapp tomou todas as redes sociais, ganhando até vídeo ilustrativo. "Vai trabalhar, fica em casa, morre de vírus, morre de fome", ironizou falando da confusão causada pela pandemia.

As brincadeiras na web são infinitas. Trouxemos mais alguns memes selecionados para que você possa rir um pouco nesse momento difícil para todos: