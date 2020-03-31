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Coronavírus

Brasileiros lidam com a quarentena fazendo memes na web; veja alguns

As postagens modificam imagem de séries e filmes para fazer humor e aliviar a tensão da pandemia

Publicado em 31 de Março de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 13:00
Meme Coronavírus
Meme Coronavírus Crédito: Reprodução/ Twitter @ratei
O povo brasileiro já mostrou que sabe fazer humor em qualquer circunstância, com a situação do coronavírus não está sendo diferente. A internet foi inundada com memes criando graça com o medo da COVID-19 e a situação de isolamento social.
O mais famoso envolve a rapper Cardi B. O vídeo da cantora dizendo, em meio a palavrões, que estava assustada com o vírus bombou na web. O trecho ficou tão famoso que gerou memes e até música. 
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Ya keep playing Im deadass FUCKIN SCARED. Im stocking up on food.

Uma publicação compartilhada por Cardi B (@iamcardib) em

E não é só a rapper que virou piada. Os brasileiros, que não negam ser apegados a personagens de sitcoms, juntaram três personagens marcantes na comédia televisiva. Na montagem abaixo, a pergunta é qual dessas três mães da ficção ganhariam em uma disputa por álcool em gel? A ácida Dona Hermínia, de "Minha mãe é uma peça"; a briguenta Rochelle, de "Todo Mundo Odeia o Chris", ou Janet, de "Eu a patroa e as crianças". 
O preço do produto antisséptico também virou chacota após comerciantes superfaturarem os litros de álcool 70º.  
A quarentena em casa também não podia ficar de fora. O resumo da situação feito por uma senhora em um áudio de Whatsapp tomou todas as redes sociais, ganhando até vídeo ilustrativo. "Vai trabalhar, fica em casa, morre de vírus, morre de fome", ironizou falando da confusão causada pela pandemia. 

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As brincadeiras na web são infinitas. Trouxemos mais alguns memes selecionados para que você possa rir um pouco nesse momento difícil para todos:
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Uma publicação compartilhada por Solta o Play (@soltaoplayoficial) em

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Mandando nude pra crush em tempos de coronga ((quarentena tá mais pra CARENTENA)

Uma publicação compartilhada por ???? ?? ????????? (@fotodeamorzinho) em

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Uma publicação compartilhada por Enfermeira Irônica (@enf.ironica) em

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EU E QUEM ??? KKJKKKKKKK

Uma publicação compartilhada por Humor & Entretenimento (@migasualoca) em

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Véia teimosa da misera, fica em casa @soueunavida

Uma publicação compartilhada por Sou Eu Na Vida (@soueunavida) em

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fim de março e estamos como?

Uma publicação compartilhada por Pipocando Oficial (@pipocando.oficial) em

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Eu hein, cansado de tu já @soueunavida

Uma publicação compartilhada por Sou Eu Na Vida (@soueunavida) em

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Já pode ligar viu

Uma publicação compartilhada por Sou Eu Na Vida (@soueunavida) em

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