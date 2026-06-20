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Rachel Martins

Roupinha para pet no inverno: conforto ou necessidade?

Especialistas recomendam que as roupas sejam usadas apenas quando realmente forem necessárias e que sejam confortáveis

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 08:00

Publicado em 

20 jun 2026 às 08:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Roupinha para pet no inverno: conforto ou necessidade?
Roupinha para pet no inverno: conforto ou necessidade? Reprodução/Amazon

Com a chegada das temperaturas mais baixas, muitos tutores recorrem às roupinhas para proteger cães e gatos do frio. A medida pode ser bastante útil, especialmente para filhotes, animais idosos, de pequeno porte, com pelos curtos ou que apresentem problemas de saúde.


Especialistas recomendam, porém, que as roupas sejam usadas apenas quando realmente forem necessárias e que sejam confortáveis, permitindo a livre movimentação do animal.


O principal cuidado é observar o comportamento do pet. Se a roupa causar desconforto, limitar movimentos ou provocar estresse, ela deve ser retirada imediatamente. Também é importante manter as peças sempre limpas e secas para evitar irritações na pele e proliferação de fungos. Para muitos gatos, por exemplo, uma cama aquecida e cobertores podem ser mais eficientes do que as roupinhas.


Confira cinco sugestões de roupas para proteger os pets no inverno:

Proteção térmica

Esse “casaco”, além de estiloso, é uma excelente opção para manter o seu pet aquecido dentro ou fora de casa, sem abrir mão do estilo. Seu design acolchoado oferece proteção térmica eficiente, deixando o pet confortável em diferentes ambientes. 


Confeccionado em poliéster, é macio, leve e de alta qualidade, proporciona um toque agradável e liberdade de movimentos. Além disso, o material garante praticidade no uso diário e resistência. Na Cobasi, por R$ 59,90.

Proteção térmica
Proteção térmica Reprodução/Cobasi

Estilo princesa

Os felinos são mais enjoados para roupinhas, então, quanto mais confortáveis elas forem, melhor. Esta, estilo “camiseta” rosa, vai deixar sua gatinha linda. Possui gola alta e forro polar e traz como estampa a famosa personagem Hello Kitty. 


Os tutores, fãs da gatinha que conquistou milhares de corações a partir de 1974, quando foi criada no Japão, vão adorar ver sua “filha de quatro patas" agasalhada desfilando no maior estilo pela casa. Na Temu, por R$ 27. 

Estilo princesa
Estilo princesa Reprodução/Temu

Estampa de patinhas

Esse kit com cinco peças de roupas em diferentes cores com estampa temática de patinhas, serve tanto para gatos como cachorros de pequeno porte. Em malha tricô, oferece proteção contra o frio e o vento. 


É ajustada ao corpo do animal sem apertar, permitindo total liberdade de movimentos. Fácil de vestir e retirar, sem causar desconforto. E essa estampa qualquer tutor ou tutora ama, afinal representa as adoráveis patinhas de nossos pets. Na Amazon, por R$ 96,90. 

Estampa de patinhas
Estampa de patinhas Reprodução/Amazon

Saquinho de dormir

Que tal ao invés de uma roupinha, investir num delicioso saquinho de dormir para deixar seu gatinho mais agasalhado e confortável nos dias frios? Em formato de toca, oferece um refúgio quentinho e delicioso para o seu pet. 


O interior ultra macio mantém o calor nos dias frios, enquanto o exterior com toque aveludado garante charme e suavidade. Perfeito para felinos que adoram se esconder, se enrolar e tirar longas sonecas com sensação de proteção. No Mercado Livre, por R$ 32,90.

Saquinho de dormir
Saquinho de dormir Mercado Livre



Rachel Martins é colunista de pet de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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