Roupinha para pet no inverno: conforto ou necessidade?

Com a chegada das temperaturas mais baixas, muitos tutores recorrem às roupinhas para proteger cães e gatos do frio. A medida pode ser bastante útil, especialmente para filhotes, animais idosos, de pequeno porte, com pelos curtos ou que apresentem problemas de saúde.





Especialistas recomendam, porém, que as roupas sejam usadas apenas quando realmente forem necessárias e que sejam confortáveis, permitindo a livre movimentação do animal.





O principal cuidado é observar o comportamento do pet. Se a roupa causar desconforto, limitar movimentos ou provocar estresse, ela deve ser retirada imediatamente. Também é importante manter as peças sempre limpas e secas para evitar irritações na pele e proliferação de fungos. Para muitos gatos, por exemplo, uma cama aquecida e cobertores podem ser mais eficientes do que as roupinhas.





Confira cinco sugestões de roupas para proteger os pets no inverno: