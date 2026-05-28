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Rachel Martins

O que o vômito do seu pet pode revelar sobre a saúde dele?

A médica-veterinária Atana Farias, da Avert Biolab Saúde Animal, explica que o vômito é uma resposta do organismo diante de diferentes desequilíbrios

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 07:53

Publicado em 

28 mai 2026 às 07:53
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

O que o vômito do seu pet pode revelar sobre a saúde dele?
O que o vômito do seu pet pode revelar sobre a saúde dele? Shutterstock

Está tudo indo bem com seu pet, até que de repente você percebe que seu cão ou gato está apresentando episódios de vômito, indicando alguma alteração digestiva. Inicialmente, a gente pensa ser algo simples, como, por exemplo, alimentação inadequada, ingestão rápida de comida ou mudanças na dieta. Um, digamos, episódio isolado. Afinal, isso também é muito comum entre nós, os humanos. 


A médica-veterinária Atana Farias, da Avert Biolab Saúde Animal, explica que o vômito é uma resposta do organismo diante de diferentes desequilíbrios. “Ele pode ter origem digestiva, mas também estar relacionado a alterações sistêmicas importantes. Por isso, a recorrência dos episódios e o contexto clínico do paciente são fundamentais para entender a gravidade do quadro”, explica.


Além de gastrites e inflamações intestinais, doenças renais, pancreatite, alterações hepáticas, intoxicações e até obstruções gastrointestinais também podem provocar episódios recorrentes. Nos gatos, o quadro exige atenção redobrada, já que muitos felinos costumam esconder sinais clínicos e manter parte da rotina aparentemente normal mesmo quando estão doentes.


A especialista alerta que vômitos frequentes associados a outros sintomas podem indicar agravamento do quadro clínico. “Muitos gatos compensam sinais clínicos de forma bastante silenciosa. Quando o responsável percebe alterações mais evidentes, o quadro pode já estar mais avançado. Um fator que contribui para esse atraso é a normalização dos episódios de vômito na espécie, especialmente quando associados às bolas de pelo ”, destaca.


Outro ponto de atenção é que o vômito persistente pode comprometer rapidamente a hidratação e o estado nutricional dos animais, especialmente em filhotes, idosos e pacientes com doenças crônicas. Em muitos casos, o quadro também vem acompanhado de náuseas, desconforto abdominal e redução do interesse pela alimentação, o que impacta diretamente a recuperação clínica e a qualidade de vida do pet.


“Um dos desafios da rotina clínica é justamente porque o vômito está presente em diferentes doenças. Muitas vezes, ele é a manifestação inicial de alterações que ainda estão em desenvolvimento”, alerta. 


Além da frequência, o aspecto do vômito também fornece pistas importantes. Presença de sangue, conteúdo escurecido, episódios associados à dor abdominal ou alimento não digerido várias horas após a alimentação indicam a necessidade de avaliação imediata, que deve ser realizada por um médico-veterinário. 


“Observar mudanças de comportamento, frequência dos episódios e alterações na alimentação é fundamental para identificar precocemente problemas de saúde. Filhotes, idosos e animais com doenças crônicas exigem atenção ainda maior, já que podem evoluir rapidamente para desidratação e piora do estado geral”, conclui Atana.


Cinco sinais de alerta em casos de vômito em cães e gatos


  1. Episódios frequentes ao longo da semana
  2. Presença de sangue ou conteúdo escurecido no vômito
  3. Falta de apetite e perda de peso
  4. Dor abdominal, apatia ou diarreia associada
  5. Alimento não digerido horas após a alimentação

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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