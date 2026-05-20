5 verdades sobre gatos que surpreendem tutores de primeira viagem

Definitivamente, os felinos estão invadindo os lares brasileiros. Segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil, a população de gatos foi a que mais cresceu em número no Brasil em um curto intervalo de tempo: entre 2020 e 2021, a população felina aumentou em cerca de 1,5 milhão, saltando de 25,6 milhões para 27,1 milhões. Um aumento de cerca de 6%, enquanto a população de cães cresceu 4% no mesmo período.
Essa notícia não gera surpresa, pelo menos para quem já convive com os irresistíveis bichanos. Eu, por exemplo, posso dizer que os gatinhos, sim, interagem muito com seus donos, a diferença é que só fazem essa interação quando realmente desejam. Resumindo: o gato fica sim feliz em te ver, ele apenas não abana o rabo.
Quem faz parte da população que ainda não convive com gatos, mas está pensando em ter um em sua casa, antes de tomar essa decisão, é importante entender o perfil dos felinos.
“Compreender as particularidades dos felinos é essencial, principalmente para os tutores de primeira viagem", comenta a médica-veterinária e Coordenadora de Assuntos Técnicos de Animais de Companhia na Zoetis, Alessandra Bentes.
Ela explica que é comum os tutores iniciantes tentarem estabelecer paralelos com o comportamento dos cães, o que pode levar a equívocos, desde a dificuldade em interpretar a personalidade do animal até práticas perigosas, como o uso de medicamentos comuns para cães ou seres humanos, mas que são tóxicos para gatos”.
Confira os principais erros cometidos por tutores que nunca tiveram um gato em casa
1 - Tentar segurar o gato no colo ou insistir em interações físicas quando ele demonstra que não é o seu desejo. Isso pode assustá-lo e estressá-lo.
2 - Os gatos são naturalmente mais ativos à noite, gostam de explorar ambientes, brincar de caçar ou correr pela casa nesse período, atitudes que fazem parte de seu instinto. Chegou em casa, aproveite para interagir com seu bichano e gastar toda essa energia acumulada.
3 - Ofereça alimento recomendado por um médico-veterinário Ofereça em pequenas porções durante o dia, evitando deixar o alimento à vontade. Muitos gatos preferem água corrente ou em potes afastados da caixa de areia.
4 - Ambientes sem oportunidades de exploração, brincadeiras ou desafios tendem a entediar os felinos, prejudicando seu bem-estar. A “gatificação” de ambientes é importante, também dá para realizar pequenas adaptações em sua casa no modo “faça você mesmo” com orientações de vídeos online.
5 - O tamanho da caixa de areia deve ser adequado de forma que o gato consiga cavar e dar voltas sob seu corpo. Escolha um ambiente tranquilo e de fácil acesso, evitando lugares altos. Gatos com problemas articulares precisam ter caixas mais baixas.