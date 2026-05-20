5 verdades sobre gatos que surpreendem tutores de primeira viagem

Definitivamente, os felinos estão invadindo os lares brasileiros. Segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil, a população de gatos foi a que mais cresceu em número no Brasil em um curto intervalo de tempo: entre 2020 e 2021, a população felina aumentou em cerca de 1,5 milhão, saltando de 25,6 milhões para 27,1 milhões. Um aumento de cerca de 6%, enquanto a população de cães cresceu 4% no mesmo período.





Essa notícia não gera surpresa, pelo menos para quem já convive com os irresistíveis bichanos. Eu, por exemplo, posso dizer que os gatinhos, sim, interagem muito com seus donos, a diferença é que só fazem essa interação quando realmente desejam. Resumindo: o gato fica sim feliz em te ver, ele apenas não abana o rabo.





Quem faz parte da população que ainda não convive com gatos, mas está pensando em ter um em sua casa, antes de tomar essa decisão, é importante entender o perfil dos felinos.





“Compreender as particularidades dos felinos é essencial, principalmente para os tutores de primeira viagem", comenta a médica-veterinária e Coordenadora de Assuntos Técnicos de Animais de Companhia na Zoetis, Alessandra Bentes.





Ela explica que é comum os tutores iniciantes tentarem estabelecer paralelos com o comportamento dos cães, o que pode levar a equívocos, desde a dificuldade em interpretar a personalidade do animal até práticas perigosas, como o uso de medicamentos comuns para cães ou seres humanos, mas que são tóxicos para gatos”.