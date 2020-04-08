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Solidariedade

Padaria de Cachoeiro oferece pães de graça para quem precisa

Ação solidária se estende para os clientes, que podem comprar e ofertar os pães na mesa de doação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 17:45

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 17:45

Mesa montada na porta do estabelecimento, no bairro Paraíso
Mesa montada na porta do estabelecimento, no bairro Paraíso Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Há uma semana, uma padaria no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, decidiu doar um pouco de solidariedade. Em uma mesa montada na porta do estabelecimento, os pães estão disponíveis para quem não tem como comprar. A iniciativa se estende para os clientes, que podem comprar e ofertar no ponto de doação.
A ideia é dividir o pão com quem não condições de comprar, e quem é cliente aprova a iniciativa. Eu acho muito importante. Muitos estão passando necessidade e não tem como comprar um pão às vezes. São um exemplo, se todos pensassem assim, o país seria melhor, disse o pedreiro Neil Marques.

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A dona da padaria, Mirela Coto, conta que na padaria o número de clientes e o faturamento caíram, reflexo do novo coronavírus. Mesmo assim, ela e o marido decidiram ser solidários e ajudar quem foi mais afetado. A gente também precisa pensar no próximo, nossa venda caiu bastante, mas se cada um fizer um pouco para quem não tem nada, menos pessoas passariam fome e necessidade, revela.
Mesa montada na porta do estabelecimento, no bairro Paraíso
Mesa montada na porta do estabelecimento, no bairro Paraíso Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
A mesa é reabastecida sempre que os pacotes acabam. A dona de casa, Vanusa Gregio, pegou uma sacola de pães para uma família que passa por dificuldades financeiras. A situação dela é complicada. São muito simples e humildes. Agente vê que precisam muito e temos que fazer nossa parte, disse.

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