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Assistência hospitalar

Ocupação de leitos de UTI na rede particular do ES chega a 71%

Dados monitorados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indicam que taxa de utilização de vagas por usuários de planos  e clientes privados também é elevada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 08:43

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 08:43

Hospital Santa Rita
No Hospital Santa Rita, parte dos 30 leitos de UTI é destinada a pacientes com a Covid, mas capacidade pode ser ampliada se houver necessidade Crédito: Fernando Madeira
Assim como na rede pública, a taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais privados mostra-se elevada e, nesta terça-feira (9), registra 71%. O indicador refere-se a todo perfil de paciente, inclusive os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Os dados são monitorados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para análise da oferta e da demanda por vagas no Espírito Santo
O levantamento reúne informações de 27 hospitais particulares do Estado, que dispõem de 743 leitos de UTI. Na apuração realizada às 20 horas junto ao sistema Epimed - o lançamento de dados é permanente - havia 527 em utilização. Desses, 210 pacientes dependiam de ventilação mecânica, ou seja, apresentavam um quadro respiratório grave. 
Desde o início da pandemia do coronavírus, a Sesa está ampliando a oferta de leitos para o SUS, inclusive com a compra de vagas na rede privada. A medida, que favorece quem não pode pagar pela assistência médica, gera dúvidas sobre a capacidade das unidades hospitalares em ter leitos também para quem é usuário de planos de saúde. Mas, mesmo com a taxa elevada de ocupação, hospitais e operadoras de saúde afirmam que podem sustentar o atendimento. 

ESTRUTURA

Em um levantamento feito por A Gazeta nesta segunda-feira (8), as instituições apontaram como está a estrutura de assistência para os clientes particulares, sobretudo para os casos de Covid-19. 
Na Rede Meridional que, de sete hospitais, apenas um não recebe pacientes com a Covid-19, há  75 leitos de enfermaria para quem está com a doença, e 78% de ocupação. Na UTI, são 89 vagas, e 82 sendo utilizadas. A oferta está distribuída entre SUS e particular, mas o grupo garante que não há prejuízos para as partes.
"O número de leitos vendidos corresponde ao máximo que a Rede entende que pode ser disponibilizado ao SUS no momento, de forma a não prejudicar os clientes de plano de saúde", pontua, em nota. O grupo tem unidades em Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus com vagas para a Covid. 

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O Vitória Apart Hospital, na Serra, também ressalta que, mesmo com a oferta de leitos para o Estado, não há perda nos serviços oferecidos aos demais clientes.
"Buscando ampliar sua capacidade de atendimento, o hospital realizou mudanças estruturais em suas instalações que permitiram disponibilizar para a Sesa leitos de UTI e de enfermaria, e seguir oferecendo assistência de qualidade para pacientes do SUS e para beneficiários de convênios parceiros e pacientes particulares", frisa, em nota. O número de vagas, contudo, não foi informado. 
"Dados relacionados a número de leitos, atendimentos a casos suspeitos de coronavírus e taxa de ocupação são reportados diariamente à equipe da Sesa, responsável pelo acompanhamento e pela comunicação de informações sobre a doença no Estado. Importante ressaltar que todos os atendimentos do Vitória Apart aos casos de Covid-19 seguem fluxos específicos, contribuindo no controle da doença. O objetivo é também zelar pela segurança de pacientes de outros casos de urgência e emergência, clínicos, cirúrgicos e da maternidade, que contam com rotas distintas", explica, por nota, a assessoria do hospital.

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Por sua vez, o Hospital Santa Rita, em Vitória, possui 30 leitos de terapia intensiva e, segundo a assessoria de imprensa, parte deles está isolada para atendimento exclusivo aos pacientes com Covid-19 da saúde suplementar e particular, possuindo total condição de ampliar a capacidade da UTI de isolamento caso necessário. A taxa de ocupação atual, entretanto, não foi divulgada. 
O São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, tem 10 leitos de UTI disponíveis, que podem ser utilizados para atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid. A unidade conta ainda com 18 leitos de enfermaria para quem foi infectado pelo coronavírus. "Vale destacar que a disponibilidade de ambas modalidades de internação estão sujeitas à ocupação do dia", afirma a assessoria, porém a taxa de utilização não foi divulgada. 
O Vila Velha Hospital não deu retorno para a demanda. Já os hospitais ligados à Unimed em Vitória, no Sul do Estado e no Noroeste capixaba não divulgaram as vagas que dispõem para os clientes particulares. A resposta padrão das três cooperativas foi que "todos os dados relacionados a casos suspeitos e confirmados, previsão de leitos e taxa de ocupação do seu hospital são enviados regularmente para a Secretaria Estadual de Saúde, órgão oficialmente responsável por repassar as informações relevantes sobre a pandemia."

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