Ocupação de leitos de UTI na rede particular do ES chega a 71%

No Hospital Santa Rita, parte dos 30 leitos de UTI é destinada a pacientes com a Covid, mas capacidade pode ser ampliada se houver necessidade Crédito: Fernando Madeira

O levantamento reúne informações de 27 hospitais particulares do Estado, que dispõem de 743 leitos de UTI. Na apuração realizada às 20 horas junto ao sistema Epimed - o lançamento de dados é permanente - havia 527 em utilização. Desses, 210 pacientes dependiam de ventilação mecânica, ou seja, apresentavam um quadro respiratório grave.

Desde o início da pandemia do coronavírus , a Sesa está ampliando a oferta de leitos para o SUS, inclusive com a compra de vagas na rede privada. A medida, que favorece quem não pode pagar pela assistência médica, gera dúvidas sobre a capacidade das unidades hospitalares em ter leitos também para quem é usuário de planos de saúde. Mas, mesmo com a taxa elevada de ocupação, hospitais e operadoras de saúde afirmam que podem sustentar o atendimento.

ESTRUTURA

Em um levantamento feito por A Gazeta nesta segunda-feira (8), as instituições apontaram como está a estrutura de assistência para os clientes particulares, sobretudo para os casos de Covid-19.

Na Rede Meridional que, de sete hospitais, apenas um não recebe pacientes com a Covid-19, há 75 leitos de enfermaria para quem está com a doença, e 78% de ocupação. Na UTI, são 89 vagas, e 82 sendo utilizadas. A oferta está distribuída entre SUS e particular, mas o grupo garante que não há prejuízos para as partes.

"O número de leitos vendidos corresponde ao máximo que a Rede entende que pode ser disponibilizado ao SUS no momento, de forma a não prejudicar os clientes de plano de saúde", pontua, em nota. O grupo tem unidades em Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus com vagas para a Covid.

O Vitória Apart Hospital, na Serra, também ressalta que, mesmo com a oferta de leitos para o Estado, não há perda nos serviços oferecidos aos demais clientes.

"Buscando ampliar sua capacidade de atendimento, o hospital realizou mudanças estruturais em suas instalações que permitiram disponibilizar para a Sesa leitos de UTI e de enfermaria, e seguir oferecendo assistência de qualidade para pacientes do SUS e para beneficiários de convênios parceiros e pacientes particulares", frisa, em nota. O número de vagas, contudo, não foi informado.

"Dados relacionados a número de leitos, atendimentos a casos suspeitos de coronavírus e taxa de ocupação são reportados diariamente à equipe da Sesa, responsável pelo acompanhamento e pela comunicação de informações sobre a doença no Estado. Importante ressaltar que todos os atendimentos do Vitória Apart aos casos de Covid-19 seguem fluxos específicos, contribuindo no controle da doença. O objetivo é também zelar pela segurança de pacientes de outros casos de urgência e emergência, clínicos, cirúrgicos e da maternidade, que contam com rotas distintas", explica, por nota, a assessoria do hospital.

Por sua vez, o Hospital Santa Rita, em Vitória, possui 30 leitos de terapia intensiva e, segundo a assessoria de imprensa, parte deles está isolada para atendimento exclusivo aos pacientes com Covid-19 da saúde suplementar e particular, possuindo total condição de ampliar a capacidade da UTI de isolamento caso necessário. A taxa de ocupação atual, entretanto, não foi divulgada.

O São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, tem 10 leitos de UTI disponíveis, que podem ser utilizados para atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid. A unidade conta ainda com 18 leitos de enfermaria para quem foi infectado pelo coronavírus. "Vale destacar que a disponibilidade de ambas modalidades de internação estão sujeitas à ocupação do dia", afirma a assessoria, porém a taxa de utilização não foi divulgada.