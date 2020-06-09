ES registra 82 casos de Covid-19 em idosos residentes em asilos

Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19 Crédito: Pixabay

Com o aumento nos números de casos do coronavírus no Espírito Santo, um acompanhamento dos serviços de acolhimento de idosos tem sido realizado de maneira mais detalhada. No Estado, até o dia 5 de junho, foram confirmados 82 casos de coronavírus em pessoas idosas residentes de asilos e instituições. O levantamento foi realizado pelo Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

Segundo o órgão, as ocorrências são divididas entre os municípios de Vila Velha (28), Vitória (25), Serra (15), Colatina (5), Guarapari (4), São Mateus (2), Alfredo Chaves (2) e Aracruz (1) e totalizam 15 casos a mais do que o verificado na semana anterior, do dia 29 de maio, quando foram identificados 67 casos.

O maior aumento foi registrado em Vila Velha, onde houve mais 6 casos em relação à última semana de maio. Já o número de profissionais infectados que trabalham nesses serviços passou de 66 para 83  17 casos a mais em relação ao levantamento anterior. Vila Velha também lidera no aumento de casos entre os trabalhadores, com mais 9 casos. O total de óbitos de idosos residentes nas instituições em todo o Estado passou de 16 para 19 no período.

Os municípios de Colatina e Guarapari apresentaram casos de idosos com o novo coronavírus pela primeira vez, desde o início da pandemia. Na primeira semana de junho, foram reportados 4 pessoas idosas residentes e 5 funcionários em Guarapari contaminados com a Covid-19. Em Colatina, foram 5 pessoas idosas e 2 funcionários confirmados.

PREVENÇÃO

O CACC realiza desde 16 de abril a coleta do número de casos suspeitos e confirmados entre os residentes e trabalhadores das instituições e óbitos das pessoas idosas, duas vezes por semana, às segundas e quintas feiras. As instituições estão localizadas em 36 municípios do Espírito Santo. O acompanhamento tem o objetivo de garantir a adoção das medidas estabelecidas de prevenção e controle da Covid-19 e, ainda, a garantia da oferta da assistência à saúde da pessoa idosa residente em instituições de longa permanência.

O acompanhamento semanal possibilita a notificação ao gestor estadual e municipal, que possui a responsabilidade de execução da política pública, para que realize as normas estabelecidas no país de prevenção e controle da infecção pelo novo coronavírus. Permite, também, apurar as responsabilidades dos dirigentes das instituições prestadoras do atendimento. Se comprovado ato praticado em detrimento à pessoa idosa sob a assistência dessas instituições, os dirigentes responderão civil e criminalmente, sem prejuízo das sanções administrativas, como a interdição do serviço.

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