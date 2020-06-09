Terceira morte causada pela Covid-19 é registrada em Nova Venécia

Prefeitura de Nova Venécia confirma a terceira morte por Covid-19. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia

O município de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, registrou, na manhã desta terça-feira (9), a terceira morte causada pelo novo coronavírus

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima é um homem de 49 anos. Ele estava internado em um hospital da rede particular no município de São Mateus.

De acordo com o setor de Vigilância em Saúde de Nova Venécia, o primeiro atendimento ao paciente aconteceu no hospital da cidade, no dia 25 de maio.

No início do mês de junho ele foi encaminhado para São Mateus, onde testou positivo para Covid-19, após a realização de um teste rápido. O homem faleceu no início da manhã desta terça-feira (09).

A prefeitura não informou se o paciente apresentava alguma comorbidade.

IGREJA LAMENTA MORTE

Nas redes sociais, a 2ª Igreja Presbiteriana de Nova Venécia lamentou a morte do homem. A igreja era frequentada por ele.

"Rogamos o consolo do Senhor à sua esposa, e a todos os familiares e amigos. Somos igualmente gratos por suas orações e manifestações de carinho neste tempo de angústia".

CORONAVÍRUS EM NOVA VENÉCIA