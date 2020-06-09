MP notifica prefeitura para fechar praias em Guriri e até usar força policial

O balneário de Guriri, em São Mateus, já contabiliza 85 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Júnior Eler/ASCOM São Mateus

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recomendou ao município de São Mateus , na Região Norte do Estado, a proibição de permanência nas praias e também na faixa de areia do balneário de Guriri. A medida visa evitar a circulação de pessoas na região durante o feriado prolongado de 11 a 14 de junho. A prefeitura tem o prazo de 48 horas para comunicar as medidas que serão adotadas na cidade.

O documento, emitido pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de São Mateus, foi divulgado nesta segunda-feira (8) e contempla diversas ações de combate ao novo coronavírus a serem adotadas pelo município.

Só no balneário de Guriri foram confirmados 85 casos. Segundo o MP, a notificação foi necessária considerando os números de casos confirmados da Covid-19 em todo o Espírito Santo , assim como os óbitos já contabilizados. O órgão reforça ainda o cenário registrado em São Mateus, que já contabiliza 306 pacientes contaminados pelo vírus, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

No dia 5 deste mês, o Ministério Público já havia recebido denúncias de intensa movimentação de pessoas sem máscaras nas praias do Bairro de Guriri, bem como festas no interior de residências e fluxo de turistas, ocasionando aglomeração e intensificando os riscos de contaminação, reforça o documento.

Com a chegada do feriado, o órgão teme que o fluxo de turistas no balneário aumente e, por isso, orientou as medidas mais restritivas. Segundo a notificação, o município deve proibir a permanência de pessoas nas praias e também na faixa de areia.

Equipes da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e de Posturas do Município devem fiscalizar o cumprimento da medida, acionando a Polícia Militar quando as condutas dos frequentadores configurar crime de desobediência ou contra a saúde pública.

BARREIRAS SANITÁRIAS

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recomenda ainda a instalação de barreiras sanitárias nas entradas do balneário de Guriri, restringindo o acesso de pessoas que não sejam moradores e apresentem sintomas da Covid-19. Os demais turistas que buscarem a entrada no local devem ser alertados sobre as medidas de combate e prevenção ao vírus.

Além dessas barreiras, o órgão recomenda que a prefeitura fiscalize o consumo presencial em estabelecimentos nos finais de semana, suspendendo o funcionamento dos comércios autorizados para funcionar durante o feriado, de modo que esses estabelecimentos não forneçam na modalidade de delivery produtos para consumo em espaços públicos, como as praias.

O MP orientou ainda que a prefeitura realize campanhas de conscientização especial para os moradores utilizando carros de som, por exemplo, e conte com auxílio na divulgação das medidas por parte de líderes religiosos, associações de moradores, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas e outras instituições.

O QUE DIZ A PREFEITURA