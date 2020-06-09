Elena Mendes Silva, que completaria um ano no dia 26 de junho, tinha síndrome de down Crédito: Arquivo pessoal

Um bebê de apenas 11 meses morreu nesta segunda-feira (8) com o novo coronavírus em um hospital particular de Vila Velha . Elena Mendes Silva, que completaria um ano no dia 26 de junho, tinha síndrome de Down . Ela ficou internada 11 dias na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), mas não resistiu.

Segundo a mãe da criança, a recuperadora de créditos Maria Cristina Mendes Moraes, Elena começou a sentir os sintomas da Covid-19 após ser levada para o hospital depois de passar mal por ter se engasgado com um remédio.

"Aspiraram ela e voltamos para casa. Três dias depois ela começou a ficar cansada, sentir falta de ar na hora de mamar, demorando muito para mamar. Levamos novamente a um hospital e fizeram o teste, que confirmou a Covid-19", contou Maria.

Your browser does not support the audio element. Bebê de 11 meses com Down morre de Covid-19 em hospital de Vila Velha

Elena foi levada para o hospital no dia 28 de maio. Foi a última vez que a família esteve ao lado da criança, já que a bebê foi direto para o isolamento na Utin do hospital. Na última quinta-feira (4), a menina chegou a apresentar melhora, mas por pouco tempo.

"Chegaram a me liberar para ficar com ela, mas não deu tempo porque já na sexta ela piorou e tiveram que entubá-la. Fiquei em desespero, mas conversei com Deus e pedi para que fosse feita a vontade dele", comentou a mãe da bebê, que mora com a família na Serra

A recuperadora de créditos vive um drama muito grande na família. Além de perder a filha, Maria afirma que também está com a mãe  e avó de Elena  internada no hospital.

"A mensagem que quero passar para todo mundo é: pensamos que nunca vai acontecer conosco, mas o vírus está aí e é verdade. Tem que se cuidar mesmo, tem que usar máscara, álcool em gel, tem que tirar a roupa quando chegar da rua, tem que fazer isolamento. Porque, mesmo se cuidando, ainda corremos risco", alerta Maria Moraes.