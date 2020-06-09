Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia no ES

Bebê de 11 meses com Down morre de Covid-19 em hospital de Vila Velha

Elena Mendes Silva tinha síndrome de Down e completaria um ano no dia 26 de junho. Diagnosticada com o novo coronavírus, ela ficou internada 11 dias na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:55

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:55

Elena Mendes Silva, que completaria um ano no dia 26 de junho, tinha síndrome de down
Elena Mendes Silva, que completaria um ano no dia 26 de junho, tinha síndrome de down Crédito: Arquivo pessoal
Um bebê de apenas 11 meses morreu nesta segunda-feira (8) com o  novo coronavírus em um hospital particular de Vila Velha. Elena Mendes Silva, que completaria um ano no dia 26 de junho, tinha síndrome de Down . Ela ficou internada 11 dias na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), mas não resistiu.
Segundo a mãe da criança, a recuperadora de créditos Maria Cristina Mendes Moraes, Elena começou a sentir os sintomas da Covid-19 após ser levada para o hospital depois de passar mal por ter se engasgado com um remédio.
"Aspiraram ela e voltamos para casa. Três dias depois ela começou a ficar cansada, sentir falta de ar na hora de mamar, demorando muito para mamar. Levamos novamente a um hospital e fizeram o teste, que confirmou a Covid-19", contou Maria.
Bebê de 11 meses com Down morre de Covid-19 em hospital de Vila Velha

Veja Também

Ponto Belo registra primeiro caso e agora coronavírus está em todo o ES

Nova Zelândia anuncia que não tem mais casos ativos de coronavírus

Papa lamenta as 'muitas vítimas' do coronavírus na América Latina

Elena foi levada para o hospital no dia 28 de maio. Foi a última vez que a família esteve ao lado da criança, já que a bebê foi direto para o isolamento na Utin do hospital. Na última quinta-feira (4), a menina chegou a apresentar melhora, mas por pouco tempo.
"Chegaram a me liberar para ficar com ela, mas não deu tempo porque já na sexta ela piorou e tiveram que entubá-la. Fiquei em desespero, mas conversei com Deus e pedi para que fosse feita a vontade dele", comentou a mãe da bebê, que mora com a família na Serra.
A recuperadora de créditos vive um drama muito grande na família. Além de perder a filha, Maria afirma que também está com a mãe  e avó de Elena  internada no hospital.
"A mensagem que quero passar para todo mundo é: pensamos que nunca vai acontecer conosco, mas o vírus está aí e é verdade. Tem que se cuidar mesmo, tem que usar máscara, álcool em gel, tem que tirar a roupa quando chegar da rua, tem que fazer isolamento. Porque, mesmo se cuidando, ainda corremos risco", alerta Maria Moraes.
O Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostra que Elena foi a segunda criança de 0 a 4 anos que morreu de Covid-19 no Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados