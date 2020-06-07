Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Papa lamenta as 'muitas vítimas' do coronavírus na América Latina
Pandemia

Papa lamenta as 'muitas vítimas' do coronavírus na América Latina

'Sexta-feira passada, num país, morreu um por minuto, terrível!', disse sem citar o nome do Brasil.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 18:49

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 18:49

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27
Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27 Crédito: Yara Nardi/Estadão Conteúdo
O papa Francisco lamentou neste domingo (7) que a epidemia de coronavírus continue a causar "muitas vítimas" na América Latina e expressou sua proximidade aos povos da região, durante a tradicional oração do Angelus no Vaticano.
Depois de agradecer ao fato de que a epidemia parece ter sido superada na Itália, o pontífice acrescentou que "infelizmente, em outros países, especialmente na América Latina, o vírus continua fazendo muitas vítimas".

Veja Também

MP abre investigação sobre atraso de dados de Covid-19 do Ministério da Saúde

Coronavírus: ES registra 832 mortes e 19,6 mil casos confirmados

Neto do sanitarista Oswaldo Cruz morre de Covid-19 no Rio de Janeiro

"Sexta-feira passada, num país, morreu um por minuto, terrível!"
Sem citar o nome do Brasil, o papa destacou a gravidade da situação sanitária no País em referência à marca de 1.473 mortes em um período de 24 horas, alcançada pelo País na última quinta-feira, 4.
Francisco expressou sua "proximidade a essas populações, os doentes e suas famílias e todos os que cuidam deles".

Veja Também

Empresa farmacêutica anuncia testes com humanos de anticorpo contra Covid-19

OMS recomenda que máscara caseira tenha três camadas de diferentes materiais

OMS recomenda novo prazo de isolamento, de ao menos dez dias em casos de Covid-19

O balanço da pandemia é de cerca de 400 mil mortos em todo o mundo, e nas últimas semanas se acelerou na América Latina, especialmente no Brasil, o terceiro país com o maior número de mortes no planeta (35.930 mortes), atrás dos Estados Unidos (109.791 mortes) e do Reino Unido (40.465 mortes).
Na Itália, a covid-19 fez 33.846 mortes em quatro meses, mas a epidemia parece contida na península, que anunciou 72 mortes e 270 infecções nas últimas 24 horas.
A presença neste domingo de centenas de fiéis na Praça de São Pedro para o Angelus "é um sinal de que a fase aguda da epidemia passou na Itália", disse o papa, que, no entanto, pediu cautela e não cantou "vitória antes do tempo".
A Santa Sé anunciou neste domingo que não havia mais casos de coronavírus no Vaticano, onde 12 pessoas foram infectadas e isoladas. (Com agências internacionais)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados